Звільнився і поїхав на заробітки через низьку зарплату: у Польщі раптово помер 40-річний лікар з Рівного

Медику пропонували повернутись на роботу, проте через низьку зарплату він відмовився.
У Польщі на заробітках помер 40-річний лікар із Рівненської області. Чоловік поїхав за кордон на роботу, оскільки його сину було потрібне лікування.
Про це пише Оbozrevatel.
Медика звали Олег Самков, раніше він працював дитячим оториноларингологом. Проте через невисоку зарплату звільнився та поїхав за кордон.
Відомо, що в останні дні чоловік працював у Польщі на будівництві. Раніше на такій же роботі він був у Швеції та Естонії. За даними видання, 40-річний чоловік в ніч проти 27 листопада просто ліг спати і не прокинувся. За словами знайомої родини, попередня версія смерті – відрив тромбу. Проте остаточну причину визначить експертиза.
Головний лікар Рівненської міської дитячої лікарні Микола Надейко розповів, що Олег Самков звільнився з лікарні два роки тому через низьку зарплату.
"На жаль, старший син у нього хворий, тому потрібні гроші на лікування. Вижити на нашу зарплату в 5-7 тисяч неможливо", – каже Микола Надейко.
За даними медика, щоб працевлаштуватись у Польщі українським лікарям потрібно легалізувати диплом, проходити навчання та складати іспити. На це потрібно орієнтовно витратити рік, проте у Олега Самкова цього часу не було, а тому він працював на будівництві.
"Ми бачилися з ним рік тому, розмовляли. Я кликав його назад. Він тоді запитав: "А дві тисячі євро будете мені платити?" Я кажу: "Максимум, що можу зробити – тисячу євро, і то це треба постаратися". Це потрібно платити премії, відсотки за навантаження, дати півтори ставки. Це дуже складно у нас зробити", – каже Надейко.
Батьки маленьких пацієнтів Олега Самкова згадують його, як доброго лікаря та професіонала.
"Це був лікар від Бога. Саме завдяки йому мої діти не бояться лікарів. Вони з радістю приходили до нього на прийом, показували свої носики, проходили всі процедури. Мені дуже шкода", - каже Олена Городецька.
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