Звільнився і поїхав на заробітки через низьку зарплату: у Польщі раптово помер 40-річний лікар з Рівного

Медику пропонували повернутись на роботу, проте через низьку зарплату він відмовився.

У Польщі на заробітках помер 40-річний лікар із Рівненської області. Чоловік поїхав за кордон на роботу, оскільки його сину було потрібне лікування.

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Про це пише Оbozrevatel.

Медика звали Олег Самков, раніше він працював дитячим оториноларингологом. Проте через невисоку зарплату звільнився та поїхав за кордон.

Відомо, що в останні дні чоловік працював у Польщі на будівництві. Раніше на такій же роботі він був у Швеції та Естонії. За даними видання, 40-річний чоловік в ніч проти 27 листопада просто ліг спати і не прокинувся. За словами знайомої родини, попередня версія смерті – відрив тромбу. Проте остаточну причину визначить експертиза.

Головний лікар Рівненської міської дитячої лікарні Микола Надейко розповів, що Олег Самков звільнився з лікарні два роки тому через низьку зарплату.

"На жаль, старший син у нього хворий, тому потрібні гроші на лікування. Вижити на нашу зарплату в 5-7 тисяч неможливо", – каже Микола Надейко.

За даними медика, щоб працевлаштуватись у Польщі українським лікарям потрібно легалізувати диплом, проходити навчання та складати іспити. На це потрібно орієнтовно витратити рік, проте у Олега Самкова цього часу не було, а тому він працював на будівництві.

"Ми бачилися з ним рік тому, розмовляли. Я кликав його назад. Він тоді запитав: "А дві тисячі євро будете мені платити?" Я кажу: "Максимум, що можу зробити – тисячу євро, і то це треба постаратися". Це потрібно платити премії, відсотки за навантаження, дати півтори ставки. Це дуже складно у нас зробити", – каже Надейко.

Батьки маленьких пацієнтів Олега Самкова згадують його, як доброго лікаря та професіонала.

"Це був лікар від Бога. Саме завдяки йому мої діти не бояться лікарів. Вони з радістю приходили до нього на прийом, показували свої носики, проходили всі процедури. Мені дуже шкода", - каже Олена Городецька.

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