Звільнили за обміном, але таємниця спливла: історія зрадника, який став катом для українських полонених у Горлівці

Став «завгоспом» й катував своїх: затримано нацгвардійця, який знущався з побратимів у полоні

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ДБР та СБУ оголосили підозру військовому, який перейшов на бік окупантів у полоні і знущався зі своїх співітчизників.

Про це повідомляють пресслужби обох відомств.

Після потрапляння у полон у 2022 році боєць Нацгвардії утримувався в одній з колоній у Горлівці на окупованій Донеччині. Там він підлестився до «адміністрації» установи та отримав від окупантів привілейоване становище серед інших бранців.

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Його призначили так званим «завгоспом».

Підозрюваний фактично виконував вказівки представників окупаційної адміністрації та брав участь у систематичному психологічному й фізичному тиску на українських військовополонених.

Зокрема, він змушував співвітчизників годинами перебувати на морозі без належного одягу, примушував їх виконувати виснажливі фізичні вправи, бив полонених, а також «здавав» адміністрації колонії тих, хто відмовлявся виконувати нав’язані окупантами правила. Після таких повідомлень до полонених застосовувалися додаткові покарання та насильство.

Встановлено, що через його тортури загинув один полонений український воїн, десятки інших — отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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У березні 2025 року зрадника було звільнено під час обміну. З того часу правоохоронці зібрали численні покази свідків, з якими фігурант знаходився в російській тюрмі.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

© СБУ

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. У березні 2025 року Україна повернула зрадника, який перейшов на бік ворога ще 2021 року.

Крім того, військовослужбовця ЗСУ Максима Бобилєва, якого звільнили з РФ в липні 2024 року, підозрюють у жорстокому поводженні та катуванні інших українців у полоні.

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