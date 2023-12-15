Звинувачений у смертельній ДТП суддя Тандир вчасно розлучився і поділив майно

Згідно з останньою декларацією суддя мав у власності тільки квартиру та місце для паркування автомобіля.

Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого збив на блокпості суддя Макарівського суду Олексій Тандир, 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.

Як повідомляє “Бабель” з посиланням на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Олексій Тандир 12 грудня переписав на колишню дружину Людмилу квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. метрів і машиномісце.

Фото: Бабель

Фото: Бабель

Людмила Тандир натомість переписала на колишнього чоловіка свою земельну ділянку в Київській області площею 12 соток.

Фото: Бабель

Згідно з останньою декларацією суддя мав у власності тільки квартиру та місце для паркування автомобіля. “Лексус”, на якому голова Макарівського суду збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, належав його дружині.

Питання арешту майна звинуваченого Святошинський суд повинен був розгялнути після того, як заслухає свідчення родичів загиблого.

Батько та рідний брат загиблого виступили в суді 20 листопада, а 4 грудня мала виступити вдова Анна. Адвокати Тандира не з’явилися на засідання, оскільки, за їхніми словами, брали участь в іншому судовому процесі. А вже 6 грудня Олексій Тандир розлучився зі своєю дружиною.

Захист родини загиблого нацгвардійця готує позов, наполягаючи на арешті майна Тандира, яке він відписав своїй ексдружині, оскільки вважають, що поділ майна був “направлений на перешкоджання” потерпілим в отриманні компенсації.

Нагадаємо, суддя Олексій Тандир, який на смерть збив військового, вже пів року перебуває в СІЗО та водночас продовжує отримувати зарплату в Макарівському районному суді Київської області.

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