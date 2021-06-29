Звинувачує у вимаганні 300 доларів: син чоловіка, який на Буковині облив викладачку фекаліями, звернувся до поліції

Звинувачує у вимаганні 300 доларів: син чоловіка, який на Буковині облив викладачку фекаліями, звернувся до поліції

У поліції наразі розглядають заяву та встановлюють, чи є підстави для відкриття провадження.

У Чернівецькій області чоловік облив фекаліями викладачку Новоселицького медичного коледжу. Його син написав заяву в поліцію, у якій звинуватив працівницю коледжу в отриманні хабара.

Про це повідомляє "Суспільне".

Хлопець заявляє, що викладачка вимагала у нього 300 євро за здачу екзамену "КРОК". Його батько, який вилив на викладачку фекалії додає, що у нього є докази винуватості жінки.

У поліції наразі розглядають заяву та встановлюють, чи є підстави для відкриття провадження.

Натомість викладачка спростовує заяви про вимагання хабарів.

Нагадаємо, після святкування із нагоди вручення дипломів батько одного із випускників медичного вишу облив фекаліями викладачку нібито через побори.

"Це тобі за сина. Вкрала чотири роки життя його. Це тобі за сина, гівно оце, за його диплом. Я тобі дам 300 євро!", – кричав чоловік.

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