Звинувачують у шпигунстві: у полон до бойовиків так званої "ДНР" потрапила вагітна жінка з України

Жінка вже більше місяця перебуває під арештом.

У полон до бойовиків так званої "ДНР" потрапила жителька Маріуполя Оксана Паршина, яка поїхала в Донецьк у гості до сестри. Вже понад місяць її утримують під арештом.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

Жінку, яка їхала до своєї сестри 14 травня цього року, затримали на "пропускному пункті" "Маринівка", під час перетину неконтрольованої ділянки україно-російського кордону, представники так званого міністерства госбезпеки ("мгб"). Оксану просто зняли з автобуса, повідомивши, що перевірять документи та посадять на наступний рейс.

Наступного дня її привезли до квартири, де живе її мати, там провели обшуки і вилучили комп'ютер та релігійну літературу матері.

Сама ж Оксана до 2014 року жила поблизу Донецького аеропорту, але її будинок було зруйновано, тож вона деякий час жила з мамою і сестрою, а пізніше виїхала з ОРДЛО до Маріуполя.

Де саме утримували вагітну жінку її рідні не знають. Спочатку їм сказали, що у приміщенні "мгб", згодом у "ізоляторі тимчасового утримування". Минуло 30 днів, а Оксану Паршину так і не відпустили. Весь цей час родичі намагалися знайти адвоката. Зі своїх джерел дізналися, що Оксану звинуватили у шпигунстві та переводять до СІЗО.

"Ми дуже сподівалися, що представники "мгб" з’ясують всі обставини, визнають, що помилялися, та відпустять. Але цього поки не сталося, незважаючи на вагітність", - говорить один з родичів Оксани.

Нагадаємо, що Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу осіб, яка постачала на територію так званої "ДНР" ліки.

"Сточували зуби, відбивали геніталії" – Колесник про знущання над українськими полоненими

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання