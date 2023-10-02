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Звинувачують в "екстремізмі": у Маріуполі окупанти затримали трьох 9-класників

Звинувачують в "екстремізмі": у Маріуполі окупанти затримали трьох 9-класників

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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Звинувачують в "екстремізмі": у Маріуполі окупанти затримали трьох 9-класників

Росіяни звинуватили підлітків в екстремізмі / Скриншот

Окупанти продовжують "пробивати дно" цинізму, воюючи проти неповнолітніх.

Росіяни у Маріуполі затримали трьох школярів. Їх звинувачують в екстремістських діях.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти затримали трьох школярів за "екстремізм"

Окупанти затримали трьох школярів за "екстремізм"

Деталі

Як зазначається у повідомленні, загарбники звинуватили трьох учнів 9-го класу, які ніби то "створювали негативний образ Росії" та "розповсюджували націоналістичну символіку" у закритій телеграм-групі. 

"Плювали на символ V, "глумилися" над георгіївськими стрічками, російським триколором та малювали знак батальйону "Азов", – заявляють росіяни.

Крім того, окупанти продовжують боротися з так званими "екстремістськими матеріалами", як от бібліотечні книжки. Зокрема, вони знищують історичні видання та українську класику. Раніше, можна було побачити, що загарбники викидають книги навіть Лесі Українки. За попередніми оцінками, російські окупанти знищили у Маріуполі 180 тисяч книжок та 4 бібліотеки.

Напередодні у ЗОШ №3 в місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області росіяни "промивають мізки" школярам. Про протидію ідеології тероризму дітям розповідав "СВО-шник", а про духовно-моральні цінності – московський піп.

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Дата публікації
Перегляди
355
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