Звинуватили у смерті та хотіли забрати тіло: у Запоріжжі родичі чоловіка, який помер на вулиці, напали на медиків

Медиків охороняла поліція.

У Запоріжжі на вулиці Шкільній помер чоловік. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати перехожого. Через це родичі покійного напали на лікарів. .

Про це повідомляють очевидці Instagram-каналі "Це Запоріжжя". Також з місця події опублікували відео.

Також читайте Відлупцював лікаря і медсестру: під Харковом на медиків лікарні напав постраждалий у ДТП

"Чоловікові стало зле, співробітники швидкої спробували його врятувати, але він помер. Через це родичі померлого напасли на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло. Медиків охороняє поліція", - повідомили очевидці.

Згодом медики сіли в цивільне авто та поїхали з місця події, проте їх й надалі переслідували родичі покійного. Чим закінчилась ситуація наразі невідомо.

Нагадаємо, у Єгипті під час відпочинку ледь не загинув медик з Львова, його врятували колеги.

Новини світу: у Харківській області пацієнт та двоє його друзів побили медиків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання