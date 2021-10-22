Звірі втікали від вогню, а села опинилися у пастці: в Рівненській області спалахнула масштабна пожежа

Звірі втікали від вогню, а села опинилися у пастці: в Рівненській області спалахнула масштабна пожежа

Займання сталось через підпал сухої трави.

Поблизу сіл Сарненського району Рівненської області спалахнула масштабна пожежа. Цілу ніч рятувальники, лісники та місцеві пожежні команди гасили полум'я на 50 гектарах.

Як повідомляється у випуску ТСН.16:45, існувала загроза, що вогонь перекинеться на хати та ліс і пошириться до білоруського кордону. Щоб цього не допустити, гасили без перестанку, тракторами цілу ніч навколо лісу рили рови.

Працювало понад два десятки одиниць техніки та понад 70 людей. Над ранок вогонь локалізували, але повністю загасити його ще не вдається. Причина займання, кажуть рятувальники, - підпал. Хтось палив сухостій і полум'я поширилося далі. Від вогню втікають польові тварини.

Новини України: пожежі в Рівненській області охопили кілька сіл

Як повідомили в Рівненській ОДА, загорання трави виявили 21 жовтня поблизу сіл Єльне, Вежиця та Великий Чермель.

Зараз рятувальники посилили моніторинг на кордоні з Білоруссю та Житомирською областю, адже пожежонебезпечний період буде зберігатися ще впродовж 10 днів.

За фактом знищення об'єктів рослинного світу площею 50 га відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, під Харковом під час пожежі в житловому будинку заживо згоріла ціла родина.

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