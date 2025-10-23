Звіряче вбивство на Одещині: молодик розправився з жінкою, яка була йому за матір

Хлопця затримано / © pixabay.com

В Одеській області сталося жорстоке вбивство — 24-річний молодик розправився з 65-річною жінкою. Наразі він затриманий.

Про деталі повідомили у поліції регіону.

«65-річна жінка доглядала за будинком своїх знайомих, доки їх не було вдома. Її провідав 24-річний чоловік, яким вона опікувалася як рідним сином. Молодик попросив позичити грошей, але отримав відмову, що стало приводом для сварки. Він почав душити жінку, а коли та знепритомніла, побив її різним побутовим приладдям. Зрозумівши, що потерпіла померла, зловмисник сховав тіло під ковдру і втік», — йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок численних травм голови, шиї та тулуба, що призвели до масивної крововтрати.

Поліцейські висунули зловмисникові обвинувачення в умисному вбивстві, і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України скерували до суду. Суд визнав його винним і призначив покарання — десять років позбавлення волі.

Правоохоронці уточнили, що молодик був тричі суджений за крадіжки.

