Звірячий удар Росії по Харкову у люті морози: гатили 6 годин, ТЕЦ у критичному стані

Обстріл України

Минула ніч для Харкова та області стала однією з найважчих. Ворог протягом майже шести годин безперервно атакував регіон, застосовуючи увесь спектр озброєння: від балістичних ракет до керованих авіабомб та дронів-камікадзе. Головною ціллю росіян знову стала критична інфраструктура.

Про наслідки терористичної атаки повідомили міський голова Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов та представники військових підрозділів.

Чому ворог вдарив саме зараз

Ситуація з енергозабезпеченням міста оцінюється як складна. За словами засновника спецпідрозділу «KRAKEN», ворог використав період так званого «затишшя» для накопичення засобів ураження, щоб завдати максимальної шкоди.

«Знову важка ніч. У Харкові ТЕЦ зазнала дуже серйозних пошкоджень. Наразі спеціалісти працюють, щоб оцінити масштаби. Прогнози невтішні», — прокоментував військовий.

Він наголосив, що удари завдавалися прицільно по теплу і світлу саме тоді, коли на вулиці зафіксовано температуру -20 градусів.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що удари не були хаотичними. Постраждали об’єкти енергетики в різних районах міста, а також житлові будинки.

«Били по тому, що забезпечує життя міста. По тому, що дає тепло взимку. Всі служби працювали і працюють без зупинок», — зазначив міський голова.

Що відомо про жертв атаки

На жаль, терор окупантів призвів до жертв серед цивільного населення. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби під вогнем опинилися Харків та 16 населених пунктів області.

Є загибла у селі Новоосинове (Курилівська громада) вбито 85-річну жінку. Поранені — 5 осіб. Серед них — жінки та чоловіки віком від 22 до 79 років у Новоосиновому, Ківшарівці та Дергачах.

Чим атакував ворог

Російська армія активно застосовувала комбіновану тактику ударів. За даними ОВА, по Харківщині було випущено:

5 ракет (тип встановлюється);

5 керованих авіабомб (КАБ);

25 ударних БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

4 FPV-дрони;

36 безпілотників невстановленого типу.

У Харкові під ударами опинилися Слобідський, Шевченківський, Основ’янський, Салтівський та Холодногірський райони. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, торговельні павільйони та транспорт.

В області руйнувань зазнали дитячий садок у Куп’янському районі, приватні будинки та господарчі споруди у Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

Що відомо про масовану атаку в ніч на 3 лютого

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по енергосистемі України, завдавши ударів по ТЕЦ і ТЕС у розпал рекордних морозів до –25 °C. Під обстрілами опинилися щонайменше вісім областей.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля, ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах, які забезпечували теплом житлові райони Києва, Харкова та Дніпра, залишивши без опалення сотні тисяч сімей.

Для атаки РФ застосувала балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Внаслідок ударів зафіксовані пожежі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, на Вінниччині є влучання по енергооб’єктах, знеструмлено близько 50 населених пунктів, тривають відновлювальні роботи.

Масованих ударів зазнала і Дніпропетровська область: у Дніпрі та низці громад виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, підприємства та інфраструктура. За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих.