Звірячий удар РФ по Лаврі: коли і за які гроші відновлять святиню — всі подробиці

Києво-Печерська лавра / © ТСН

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У Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» завершили основні роботи з ліквідації наслідків масштабної пожежі, яка спалахнула внаслідок чергової масованої атаки Росії у ніч проти 15 червня. Окупанти прицільно вдарили по об’єкту, який є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. За попередніми підрахунками, стартові збитки від пошкодження легендарного Успенського собору вже перевищують пів мільярда гривень.

ТСН.ua зібрав усі подробиці атаки та плану відновлення.

Керівництво держави та профільні міністерства терміново прибули на місце надзвичайної ситуації, аби на власні очі оцінити руйнування та розробити план порятунку історичної пам’ятки.

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«Успенський собор, Києво-Печерської лаври. Це спадщина ЮНЕСКО. Росіяни прицільно влучили в цей об’єкт. Це ще один приклад того, коли вони не можуть щось захопити. Вони це просто знищують. Ми тут для того, щоб оцінити масштаби, прийняти рішення про виділення коштів з резервного фонду, для того, щоб законсервувати цей об’єкт і дуже швидко його відновити», — повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами іконостас не постраждав, проте, дуже сильно постраждав дах. Вона запевнила, що уряд, буде працювати для того, щоб все було швидко відновлено.

Наслідки обстрілу / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський також особисто оглянув наслідки ворожого удару та запевнив, що Кабінет міністрів негайно ухвалить рішення щодо фінансування першочергових ремонтних робіт.

«Зараз прем’єр-міністр проведе засідання уряду, щоб виділити з резервного фонду. Слава Богу, він у нас є, швидкі гроші, щоб максимально зареставрувати все. Головне — зберегти те, що у нас є, а потім вже відновлювальні роботи», — зазначив глава держави Зеленський.

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Наслідки обстрілу / © Офіс президента України

Які збитки нанесла Росія

Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко розповів у телеефірі деталі боротьби з вогнем. За його словами, наразі безпосередньої загрози від пожежі вже немає, а бійці ДСНС проводять демонтаж небезпечних уламків та готують дах до встановлення тимчасових захисних конструкцій.

Проте перші хвилини після прильоту були критичними, адже існував величезний ризик безповоротної втрати унікального внутрішнього оздоблення храму.

Наслідки обстрілу / © Офіс президента України

«Ми закінчуємо підготовку цих даних, але очевидно, що вона перевищує 500 млн грн. Це на сьогодні стартова інформація. Наразі надходять ще додаткові дані. Був ризик обвалення його всередину собору, і тоді міг загорітися іконостас та багато інших речей. Зупинити пожежу було б дуже складно, і ми втратили б величезні художні твори, які знаходяться всередині Успенського собору. Склепіння витримало, хоча було дві ділянки, де вогонь вже почав потрапляти всередину собору, і небезпека була дуже серйозною», — розповів Остапенко.

Гендиректор наголосив, що працівники ДСНС демонстрували справжній героїзм і продовжували роботу навіть під час повторних ворожих ударів. Завдяки чіткій та злагодженій координації працівників заповідника, поліції та монахів, усі історичні реліквії вдалося винести з небезпечної зони неушкодженими.

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Наслідки обстрілу / © Офіс президента України

«Жоден предмет не був пошкоджений і втрачений, тобто відразу була організована евакуація, буквально через 10 хвилин після прильоту. Я думаю, що при нормальних умовах ми зможемо за два роки відновити Успенський собор. І сподіваюся, що ми зможемо і далі його використовувати як найбільшу святиню Києво-Печерської лаври», — додав Остапенко.

Як український бізнес об’єднався для допомоги

На трагедію миттєво відреагував великий український бізнес, розпочавши спрямування значних фінансових ресурсів на відновлювальні роботи. Зокрема, державний «ПриватБанк» уже перерахував перші 2 мільйони гривень власних коштів та відкрив спеціальний публічний цифровий збір для всіх небайдужих громадян.

Крім того, про виділення масштабної фінансової допомоги Лаврі та постраждалій від цієї ж атаки Національній кіностудії імені Олександра Довженка офіційно заявили у групі Нафтогаз. Керівництво компанії підкреслило, що ці об’єкти мають фундаментальне значення для збереження національної ідентичності.

Наслідки обстрілу / © Офіс президента України

«Лише об’єднавши зусилля держави, бізнесу та суспільства ми зможемо відновити зруйноване, зберегти нашу спадщину та довести, що українську культуру неможливо знищити жодними ракетами чи дронами», — прокоментував голова правління Нафтогазу Сергій Корецький.

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Обстріл України — останні новини

У понеділок, 15 червня, армія РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі. Пошкоджено щонайменше 5 об’єктів національного значення та декілька об’єктів місцевого значення.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній різко відреагував на російський обстріл.

«Черговий російський злочин проти людяності, проти історії, проти християнства. Що ще повинен зробити кремлівський антихрист, щоб світ усвідомив, що слід діяти рішуче, щоб російський терор проти України припинився?» — написав він.

Також, ми писали, що кияни обговорюють дощ після атаки РФ. Після російського удару по Києво-Печерській лаврі у Києві пішов дощ, який частина українців сприйняла як символічний знак. У соцмережах розгорілася дискусія: для одних це була підтримка згори, для інших — збіг із прогнозом погоди.

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