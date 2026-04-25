Звірячий удар Росії по Дніпру: кількість жертв знову зросла

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

Реклама

Увечері 24 квітня російські війська знову атакували Дніпро. Унаслідок ворожого удару зросла кількість жертв.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

За словами посадовця, рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу міста. Пошуково-рятувальна операція триває.

Реклама

Під час розбору завалів потрощеної чотириповерхівки надзвичайники виявили та деблокували ще одне тіло загиблого.

Таким чином, упродовж доби ворожі атаки на Дніпро забрали життя вже восьми людей.

За уточненими даними, внаслідок російських ударів по місту поранення дістали 49 людей.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня Дніпро зазнав комбінованої атаки, включаючи балістику, дрони та ракети, що спричинило пожежі та пошкодження будівель.

Реклама

Близько 03:24 очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що зайнялися кілька пожеж. «Є пошкоджені будинки», — написав він.

До слова, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Зокрема, під атаку потрапили Одеська область, Дніпро, Харків і Біла Церква.