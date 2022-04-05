Звірства окупантів в Україні: Денисова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини

Катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином.

Уповноважена ВР України з прав людини повідомила, що на звільнених від рашистських окупантів територіях фіксуються масові випадки катувань мирного населення. Через це вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться на її сторінці в Мережі.



За її словами, у місті Ірпінь Київської області виявлено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань.



У дитячому таборі "Пролісок" на Київщині три тижні була база підрозділу армії рашистів. У підвалі знайшли закатованих 5 чоловіків. Одному із загиблих розмозжили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди.



У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, рашисти тримали людей у підвалі як заручників - від літніх людей до новонароджених дітей. Аби набрати хоча б відро води, селян відправляли під конвоєм. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина хвора на астму - померла, її тіло поховали поряд у лісі.



У Конотопському районі Сумської області на місцях колишніх стоянок ворога вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.



"Катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, за які рашистів очікує Міжнародний військовий трибунал. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ воєнних злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - повідомила Денисова.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після того, що російські окупанти вчинили в Бучі, у Заходу більше не має бути вагань щодо запровадження жорстких санкцій проти РФ.