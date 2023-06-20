Звіряче зґвалтування та вбивство 9-річної Вероніки з Прикарпаття: підозрюваного взяли під варту

Чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки із Прикарпаття Вероніки, який є її дядьком, взяли під варту. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави підозрюваному Івано-Франківський міський суд обрав 20 червня.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — до довічного позбавлення волі.

Дядько вбив і зґвалтував 9-річну племінницю

В селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області на День батька дядько жорстоко вбив і зґвалтував 9-річну Вероніку Б. Увечері 18 червня дитину оголосилии в розшук. Того ж дня о 21:30 поліція знайшла тіло Вероніки в хащах поблизу селища Кути. Її одяг був поруч.

Вбивцею дівчинки виявився дядько. Він жорстоко зґвалтував і задушив племінницю. За даними правоохоронців, підозрюваний уже раніше був судимий за злочини проти статевої недоторканності та крадіжки. Жителі села розповіли, що він і після цього чіплявся до жінок, проте поліція нібито не реагувала на звернення. Тепер вони бояться, що підозрюваного можуть не покарати.

У селищі, де сталася трагедія, місцеві розповіли, що Вероніку виховував батько, у її матері була нова родина. Одразу після зникнення доньки чоловік звернувся до поліції.

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