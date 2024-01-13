Зліт російської авіації: українські військові переконують, що ворожі літаки загрози не становлять

Не нехтуйте особистою безпекою.
Спостерігається активність російської стратегічної авіації в районі аеродрому "Оленья".
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"Наразі ворожі літаки загрози не становлять. У разі небезпеки повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.
Також у Харківській області оголосили повітряну тривогу.
"Повітряна тривога в Харківській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації", - попереджують українські військові.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині пролунало 260 вибухів.
Читайте також: