Звіт уряду та законопроєкт про антикорупційну політику: що розглядатиме Рада 18 червня

Засідання має розпочатися о 10:00.
У п'ятницю, 18 червня, Верховна Рада збереться на чергове пленарне засідання п'ятої сесії, під час якого нардепи заслухають уряд щодо стану та перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його впливу на тарифну політику.
Як повідомляється на сайті українського парламенту, загалом у п'ятничному порядку денному близько 80 питань.
Зазначається, що депутати також заслухають звіт уряду про виконання держбюджету на 2020 рік. У другому читанні планується розглянути законопроєкт щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Також сьогодні розглядатиметься проєкт закону про уповноваженого з медичних питань. Серед іншого, у сьогоднішньому порядку денному, зокрема, проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.
Окрім того, планується розглянути законопроєкти щодо освіти, а також проєкти постанов щодо перейменування низки населених пунктів.