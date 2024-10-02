"Зволікати не будемо": в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки

За словами Гетманцева, пільга у 150 євро має бути прибрана.

У Верховній Раді хочуть запровадити оподаткування на всі посилки з-за кордону, зокрема вартістю менше 150 євро.

Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив 2 жовтня, передає NV.

"Спілкуючись з бізнесом, я не чув іншого підходу — пільга у вигляді 150 євро повинна бути прибрана. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо", — сказав нардеп.

За його словами, оподаткування запровадять, незважаючи на те, що "певний прошарок населення буде незадоволений".

Він переконаний, що наявність норми про незастосування ПДВ до поштових посилок з-за кордону на суму до 150 євро робить "перекоси" в оподаткуванні.

"Ми чомусь підтримуємо іноземного товаровиробника. Наш виробник, який виготовляє товари, від продуктів харчування до легкої промисловості, сплачує ПДВ. А той, хто це робить в умовному Китаї, ПДВ не сплачує. З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", — сказав Гетманцев.

Він додав, що держава занадто пізно визнала необхідність цього рішення.

Тим часом в Україні немає підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), проте це не виключає, що такі підстави можуть з'явитися найближчим часом, заявив раніше народний депутат України Данило Гетманцев.

Читайте також: