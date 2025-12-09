- Дата публікації
Зворотний бік мобілізації: військовий про загальнодержавну проблему СЗЧ
На думку Ігоря Луценка, СЗЧ — це загальнодержавна катастрофа, а не лише армійська проблема.
СЗЧ є найбільшою проблемою Сил оборони. І це не лише військова, але й загальнодержавна проблема.
Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ, екснардеп Ігор Луценко в інтерв’ю «Главкому».
«Я вважаю, що це (СЗЧ — Ред.) найбільша проблема. Це зворотний бік нинішньої політики мобілізації. І це не суто військова проблема. Це загальнодержавна військово-цивільна проблема. Вона потребує залучення всієї потужності держави. А держава просто не підключається», — поскаржився він.
На думку Луценка, найчастіше йдуть у СЗЧ три типи військових:
Перший — це люди, яких схопили раптово, без усвідомленого рішення служити. Вони від першого дня шукають спосіб «відкрутитися», зокрема через СЗЧ.
Другий — військові, які давно служать.
«Ті, хто справді багато зробив, має заслуги, нагороди чи просто великий бойовий досвід. Конфлікти з командирами, відчуття безвиході, відсутність нормальних ротацій — усе це підштовхує до того, щоб "вирватися"», — пояснив він.
Третій — це бюрократія й зламані механізми переведення. Такі військові йдуть у СЗЧ на пів року, а потім повертаються вже в іншу бригаду, яка їм більше підходить. Таким чином вони поєднують «відпочинок» і переведення, бо законно цей процес може тривати пів року й більше.
Військовий підтвердив, що для дуже багатьох СЗЧ — це, по суті, єдиний зрозумілий спосіб щось змінити у своїй службі, зокрема перевестися до іншого підрозділу.
Луценко вважає, що восени 2024 року запровадили низку хороших реформ:
призначення людей на посади без формальної офіцерської освіти;
механізм переведення з небойових частин у бойові.
«Армійська бюрократія за якийсь час просто знайшла спосіб усе це звести до нуля. У результаті СЗЧ стало найпопулярнішим способом вирішити будь-яку свою проблему в армії», — пояснив він.
Типові виправдання військових, що йдуть у СЗЧ:
Хочуть перевестися.
Не подобається командир.
Страх воювати, мало платять.
«Пішов у СЗЧ, сидиш у тилу і працюєш айтішником на кілька тисяч доларів у європейській чи українській компанії. Це реальність», — підсумував Ігор Луценко.
Раніше начальник Управління штурмових підрозділів Збройних сил України Валентин Манько заявив, що «навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає».