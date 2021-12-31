"Зворушена до сліз": у Тернополі бабуся загубила свою пенсію, небайдужі вмить зібрали для неї гроші

Бабуся подякувала людям за небайдужість до її біди.
У Тернополі літня жінка загубила 2200 гривень пенсії. Після повідомлення у соціальних мережах, небайдужі зібрали для бабусі кошти.
Про це повідомляє видання ternopoliany.te.ua.
Жінка загубила свою пенсію в розмірі 2200 гривень одразу після того, як її отримала. Після цього вона розмістила оголошення з проханням повернути їй гроші. Пенсію бабусі так і не віддали, проте небайдужі одразу ж розпочали збирання коштів.
Згодом літня жінка подякувала благодійникам, які приносили їй гроші та поповнювали рахунки. Вона зазначила, що люди назбирали для неї навіть більше коштів, ніж вона загубила.
"Я зворушена вашою добротою до сліз, бо я зверталась до вас з маленькою надією на те, що той, хто знайшов мої гроші, поверне мені їх, а він не повернув. Але добрі люди відгукнулись на мою біду і допомогли мені", - йдеться у листі бабусі.
Жінка попросила жителів Тернополя більше не збирати для неї коштів, оскільки вона отримала вже навіть більше, ніж втратила.
Читайте також:
- Як в Україні працюватимуть поштові оператори на Різдво та Новий рік: графік роботи
- Продала поліції інтимні фото: у Києві блогерку звинуватили у виготовлені порно
- У Польщі українцеві, якому на роботі відірвало руку, через 2 роки дали протез, який йому не підійшов