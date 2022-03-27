Зворушлива історія: пожежники врятували зайченя, яке ледве не загинуло через паліїв трави (фото)

Зворушлива історія: пожежники врятували зайченя, яке ледве не загинуло через паліїв трави (фото)

Чоловіки забрали зайченя в частину, напоїли та опікуються ним.

На Кіровоградщині пожежники врятували маленьке зайченя, яке ледве не загинуло через паліїв трави. Чоловіки забрали тварину до себе в частину та опікуються нею.

Зворушливу історію розповіли в ДСНС України.

"На страшних згарищах, що залишаються після випалювання рослинності, неможливо вижити жодній малій істоті. Але бувають щасливі випадки порятунку", - розповіли рятувальники.

Це мале зайченя вискочило з вогню прямо під ноги рятувальнику міста Бобринець. Вогнеборець передав малюка водієві пожежного автомобіля, який тримав його до кінця гасіння пожежі- понад дві години.

"Крихітка була в безпеці, як у Бога за пазухою. А мав би бути біля своєї мами, разом із братиками-сестричками. Вибач, малюк, що не врятували твою родину", - написали в ДСНС.

Нагадаємо, що у центрі Харкові врятували кролика Лакі під час пожежі, яка сталася через попадання у будівлі ворожого снаряда. Тепер врятована тварина житиме в одній із пожежних частин.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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