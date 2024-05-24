Зворушлива історія про подорожі зайчика: як УЗ втішила хлопчика, який загубив улюблену іграшку

Мережу зворушила історія про 4-річного Ярослава, який під час поїздки до Львова загубив у потязі улюблену м’яку іграшку – зайчика.

Історію розповіла його мама, волонтерка Наталія Красота, передає "УП. Життя".

Родина родом із Запоріжжя. Від 2014 року Наталія займається волонтерством. Минулого року її чоловік загинув на війні.

На початку повномасштабної війни Наталія разом із сином виїхали за кордон. Потім повернулися до рідного Запоріжжя, а після удару росіян по ДніпроГЕС у березні цього року мама з маленьким Ярославом переїхали до Кам'янця-Подільського.

"Зайця нам подарували у Нідерландах. Потім він з нами переїхав до Швейцарії – можна сказати, покатався по Європі. Разом із зайцем ми повернулися до рідного Запоріжжя. Однак після березневої атаки по ДніпроГЕС переїхали до Кам’янця-Подільського", – розповідає Наталія.

19 травня жінка із сином приїхали до Львова.

"Їхали поїздом 140 (Камʼянець-Подільський – Львів), вагон 31. Там була шикарна провідниця, дуже чуйна і гарна. Проблема в тому, що малий забув там улюбленого зайця. Дуже засмучений сидить, переживає", – зазначила жінка у Facebook.

У коментарі журналістам Наталія додала, що помітила зникнення улюбленої іграшки, уже коли вони з сином вийшли з поїзда.

"Вийшли з потягу і я вже на вокзалі помітила, що у малого немає його улюбленого зайця. Він розплакався і ми побігли на пошуки. Але тоді потяг вже відправився. Обходили весь вокзал, запитували в адміністратора. Нам сказали, що ніхто не заносив. Бюро знахідок на вокзалі не було. Але я знаю силу Facebook, тому вирішила попросити про допомогу там", – зазначає Наталія.

Жінка звернулася до "Укрзалізниці" за допомогою. Працівники "УЗ" відповіли, що обшукали все, однак зайця знайти їм не вдалося. Тоді в "Укрзалізниці" відправили хлопчикові нову іграшку замість втраченої і цікавий лист.

"Привіт, друже! Ми зустріли твого Зайчика в одному з наших вагонів. Уявляєш, він вирішив помандрувати залізницею! Тоді ми випили з ним чаю і вмовили повернутися до Ярослава та розповісти про свої пригоди.

Не дивуйся, що він виглядає трішки інакше. Подорожі змінюють людей, а зайчиків – і поготів! Але всі зміни на краще! Тримай міцно тих, кого любиш", – написали залізничники.

В УЗ розповіли хлопчику про пригоди його плюшевого друга

Наталію подарунок дуже розчулив.

"Якщо чесно, мені бракне слів. Я забрала посилку годину тому і досі не придумала, як оформити в слова те, що відчула. Окремо про текст на листівці – просто в серденько.

Подивіться, що ви зробили! Одне диво для маленького хлопчика зараз наповнює світлом душі і серця величезної кількості людей. Тим, що нам всім так потрібно зараз.

Я щиро рада, що ми загубили того зайця. Він конвертувався в щось набагато більше і потужніше. Це однозначно вартувало того", – пише мама Ярослава.

Маленьке диво подарували працівники Укрзалізниці хлопчикові, що загубив свою іграшку у потязі

Аналогія з історією з Франца Кафки

В "УЗ" очевидно пригадали історію з письменником Францом Кафкою, який одного разу зустрів маленьку дівчинку, що плакала. Дитина розповіла, що загубила свою улюблену ляльку. Письменник зі своєю новою маленькою знайомою вирушили на пошуки, проте знайти іграшку не вдалося. Тоді Кафка таємно написав листа від імені ляльки і вручив дівчинці.

"Будь ласка, не плач. Я вирушила в подорож подивитися світ. Напишу тобі про свої пригоди", - йшлося у ньому. Письменник написав своїй маленькій знайомій цілу серію листів, де описував пригоди ляльки.

Одного разу Кафка прийшов на місце зустрічі не з листом, а з лялькою. Він купив її в магазині та віддав дівчинці. "Але це не моя лялька", – здивувалася вона. І тоді Кафка дав їй ще одну записку, в якій говорилося: "Мої мандри змінили мене".

Через багато років уже будучи дорослою дівчина знайшла всередині ляльки листа. У крихітному листі, підписаному Кафкою, було написано: "Все, що ти любиш, швидше за все загубиться, але врешті-решт любов повернеться іншим способом".

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" та UAnimals ухвалили рішення після скандалу з нацгвардійцем і його службовим собакою.

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