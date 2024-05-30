Зворушлива історія: як 70-річний дідусь з прифронтового села рятував своїх корів і собак (фото)

На Донеччині чоловік з трьома коровами і собаками вибирався з прифронтового пекла.

Українські зоозахисники допомогли евакуювати з прифронтової території дідуся з трьома коровами та собаками.

Про це пише Uanimals.

70-річний Володимир не зміг залишити тварин напризволяще. Він вирішив вибиратися з прифронтового села Торське поблизу Лимана на Донеччині пішки разом зі своїми коровами і собаками.

Три руді красуні Володимира з села Торське / Фото: facebook.com/UAnimals.official

"Чоловік йшов разом із ними пішки з Торського в Донецькій області аж на Полтавщину. Він і його тварини зараз на Харківщині, поблизу Ізюма. Корів уже везуть на Полтавщину, саме туди прямує і Володимир", – повідомили зоозахисники.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Раніше ми повідомляли, як корові з Донеччини допомогли військові та вивезли її на Волинь – там тварину прихистила родина військового.

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