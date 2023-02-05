Звозять військових і техніку: росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на Маріупольському напрямку

Загарбники на Маріупольському напрямку готуються до контрнаступу ЗСУ. Росіяни звозять до околиць міста десятки тисяч військових і техніку.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє агенція УНН.

"Росія розуміє, що ЗСУ вже скоро перейдуть у контрнаступ. Саме тому вони звозять техніку, живу силу. А так звані деякі новобудови планують використовувати у якості фортифікаційних", - сказав він.

Наразі вже зафіксували пересування окупаційної техніки й по Маріуполю, а навколо міста військові РФ монтують оборонні споруди. Загарбники бояться наступу України й не готові повертати території, додав Бойченко.

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Ситуація на Маріупольському напрямку

У тимчасово окупованому Маріуполі залишається 100 тисяч жителів, місто майже на 90% зруйновано внаслідок обстрілів росіян. Нещодавно окупанти знесли житловий квартал у Приморському районі та історичний "Будинок з годинником".

Загарбники поступово перетворюють морський порт на військову базу. Наприкінці грудня в порт звезли працівників із РФ, звільнивши звідти всіх маріупольців (окрім деяких фахівців-колаборантів).

Раніше ми повідомляли про активізацію руху російської техніки в напрямку Бердянська через Маріуполь. Також нещодавно ТСН.uа інформував про потужні вибухи на базі окупантів у районі ТЦ "ПортСіті".

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