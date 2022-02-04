ЗВТ з Туреччиною стимулюватиме розвиток інфраструктури України: на дорогах, у морі та в небі

ЗВТ з Туреччиною стимулюватиме розвиток інфраструктури України: на дорогах, у морі та в небі

Зокрема, передбачено розширення географії перельотів між країнами.

Угода про зону вільної торгівлі, яку підписали Україна та Туреччина, містить в тому числі інфраструктурну частину.

Про це повідомляє міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Передбачено розширення географії перельотів між країнами. Зокрема, розглядається пропозиція виконання регулярних рейсів до Туреччини з аеропорту Ужгорода, реконструкція якого включена до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

До реалізації "Великого будівництва" у дорожній галузі вже залучені турецькі компанії. Вони беруть участь у таких знакових проєктах як траси М-30 Стрий — Ізварине, Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка, М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, позакласові мости у Кременчуці та Запоріжжі.

"Сподіваюсь, що співпрацю вдасться розширити завдяки новим проєктам, зокрема і будівництву концесійних доріг", — зазначив Кубраков.

У межах угоди Україна і Туреччина також досягли домовленості про повну лібералізацію автомобільних перевезень. Всі обмеження для українських перевізників на турецькому ринку скасуються. Українські фури зможуть в'їжджати до цієї країни порожніми та повертатись з товарами. У подальших планах — створити спеціальні умови для налагодження транспортних ланцюгів у форматі дорога — порт — дорога.

Співпраця у сфері морського пошуку та рятування у Чорному морі допоможе юридично закріпити за Україною належні їй райони та покращить можливості проведення пошуково-рятувальних операцій.

"Це усуне інсинуації з боку країни-агресора щодо невиконання Україною своїх міжнародних обов’язків", — повідомив міністр інфраструктури.

Український морський торговий порт "Южний" потенційно буде здатен приймати найбільші судна, які увійдуть до Чорного моря завдяки побудованому каналу "Стамбул". Це може відкрити нові для України ринки перевезень великогабаритними суднами.

Раніше заступник керівника Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко констатував, що за два роки реалізації цієї програми президента Володимира Зеленського середня вартість 1 км дороги знизилася майже на 5 млн гривень. Однією з причин цього він назвав конкуренцію, якій сприяло в тому числі залучення до проєктів "Великого будівництва" іноземних підрядників.