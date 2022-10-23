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Звук вибуху у Кременчуку та пожежа на пороховому заводі у Пермі: головні новини ночі 23 жовтня

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Звук вибуху у Кременчуку та пожежа на пороховому заводі у Пермі: головні новини ночі 23 жовтня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 23 жовтня: 

  • Згідно з повідомленнями, у російських соцмережах у Пермі вибухнув пороховий завод. Йдеться про те, що в одному з цехів спалахнула пожежа, яка склала 20 метрів квадратних. За годину після пожежі знайшли тіла двох загиблих. На місці НС працювали пожежники підприємства. Читати далі –>

  • У Кременчуку пролунав звук, що схожий на вибух. Про це у Telegram-каналі повідомив мер міста Кременчук Віталій Малецький. Читати далі –>

  • Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, необхідну для участі у виборах. Він може поборотися за посаду лідера Консервативної партії і знову претендувати на посаду прем'єра. Читати далі –>

  • Вагітні можуть вакцинуватися від COVID-19: у МОЗ назвали вакцини. Читати далі –>

  • Внаслідок ракетної атаки російських загарбників на об’єкти енергетичної інфраструктури сталися часткове знеструмлення ПрАТ "Рівнеазот" та вимушена аварійна зупинка ключових цехів із виробництва мінеральних добрив. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1157
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