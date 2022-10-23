Звук вибуху у Кременчуку та пожежа на пороховому заводі у Пермі: головні новини ночі 23 жовтня

Головні новини ночі 23 жовтня:

Згідно з повідомленнями, у російських соцмережах у Пермі вибухнув пороховий завод. Йдеться про те, що в одному з цехів спалахнула пожежа, яка склала 20 метрів квадратних. За годину після пожежі знайшли тіла двох загиблих. На місці НС працювали пожежники підприємства. Читати далі –>

У Кременчуку пролунав звук, що схожий на вибух. Про це у Telegram-каналі повідомив мер міста Кременчук Віталій Малецький. Читати далі –>

Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів-консерваторів, необхідну для участі у виборах. Він може поборотися за посаду лідера Консервативної партії і знову претендувати на посаду прем'єра. Читати далі –>

Вагітні можуть вакцинуватися від COVID-19: у МОЗ назвали вакцини. Читати далі –>