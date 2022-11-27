Звуки вибухів у Запоріжжі та похорон немовля, яке вбили російські загарбники: головні новини ночі 27 листопада 2022

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Головні новини ночі 27 листопада 2022:
- У Запоріжжі пролунали звуки вибухів. Читати далі –>
- У Вільнянську поховали немовля, яке стало жертвою російською ракетного удару. Читати далі –>
- Що робити, аби генератор не перетворився з рятівника на шкідника: прості поради. Читати далі –>
- Які "темники" пропаганди зараз використовує Кремль. Читати далі –>
- У Херсонській обласній клінічній лікарні провели першу після звільнення міста успішну операцію на серці. Читати далі –>
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