"Звуки з пекла": соціальні мережі шокувала робота нових вакуумних туалетів в потягах "Укрзалізниці"

При спуску води вони видають звуки, які в Мережі називають з "пекельними".

В Україні пасажири вагонів "Укрзалізниці" випробували нові вакуумні туалети. І виявилися більш ніж здивовані. Вся справа в тому, що при зливанні води санвузол видає дуже неприємний звук.

Відео з роботою оновленого туалету користувачі завантажили в соціальні мережі.

На ролику видно, як жінка зливає воду в туалеті, після чого санвузол починає голосно пищати, свистіти і "гарчати". Все це триває практично хвилину. Незвичайний туалет нібито помітили в поїзді, що курсує за маршрутом "Київ — Ізмаїл".

"Пасажири випробували нові вакуумні туалети, які встановили в поїздах "УЗ". І все б нічого, але звук роботи цих унітазів нагадує звуки з пекла", — підкреслили в описі до відео.

У коментарях до ролика користувачі відзначили, що такий звук може буквально налякати і закласти вуха.

Бідні пасажири крайнього до туалету купе.

Так і серце може зупинитися.

Нагадаємо, що до дівчат, які їхали потягом Львів — Маріуполь, чіплявся попутник, проте на їхні скарги мляво відреагували провідниця.

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