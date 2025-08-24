"Звинувачують у тому, що українець": Хилюк розповів про допити у російських тюрмах

Дмитро Хилюк

До України повернувся з полону журналіст «УНІАН» Дмитро Хилюк. Він заявив, що росіяни звинувачують лише в тому, що ти — українець.

Кадри публікують у Мережі.

Як розповів Хилюк, більшість полонених, які залишилися там, де його утримували, у неволі ще з 2022 року.

Звільнений журналіст Хилюк розповів про допити росіян

Хилюк розповів про допити

За словами журналіста, у першій тюрмі в Брянській області, що за 70 км від Чернігівщини, його двічі допитували ФСБшники та слідчий комітет. Перший допит був щодо подій 2014 року на Донеччині та Луганщині. Другий — про те, як людина ставиться до Майдану й томосу, чи знає про хімічну зброю в Україні, а також спецтабори з іноагентами.

«Це було два юридично допити, де я ставив підпис. Усе решта це було самодіяльністю тюремників, щоб тебе попринижувати, дурні запитання позадавати», — поділився Хилюк.

Нагадаємо, 24 серпня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими. Додому повертаються воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Точна кількість звільнених наразі не встановлена. У РФ повідомляли, що обмін відбувся у форматі 146 на 146, однак українська сторона поки таку інформацію не коментувала.

Зокрема, президент підтвердив, що додому повернули журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го.

«Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися», — сказав глава держави.