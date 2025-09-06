Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко / © УНІАН

Звинувачений у державній зраді народний депутата від ОПЗЖ Федір Христенко, який втік від правосуддя за кордон, повернувся в Україну без застосування до нього процедури екстрадиції.

На це звернув увагу нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму дописі в Telegram.

Він зазначив, що у повідомленнях СБУ і Офісу Генпрокурора йдеться про те, що «після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України».

Водночас, зауважив Железняк, у повідомленнях правоохоронців зазначається, що в суботу, 6 вересня, він був затриманий на території України. При цьому Христенку було оголошено заочну підозру в державній зраді ще в липні 2025 року.

«У жодному повідомленні чомусь немає про екстрадицію (з ОАЕ чи іншої країни). Тож питання стає цікавіше: а як він у нас опинився тоді?» — задає риторичне запитання нардеп Железняк.

За інформацією джерел видання ZN, нардепа Федора Христенка не екстрадували, а просто передали СБУ з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Співрозмовники видання стверджують, що повернення звинуваченого в держзраді нардепа відбулося за політичною домовленістю. До операції начебто було залучено секретаря РНБО Рустема Умєрова, а доставив нардепа-втікача в Україну заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад.

Джерела видання стверджують, що Христенко «добровільно» вирішив повернутися в Україну, щоб дати свідчення у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ.

Нагадаємо, що у повідомленні СБУ йдеться про те, що «підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України».

Раніше в СБУ заявили, що нардеп від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федір Христенко мав вплив на керівництво НАБУ. Про це нібито свідчать «аутентичні записи його власних розмов».

Нагадаємо, директор НАБУ Семен Кривонос вважає недостатніми надані йому матеріали СБУ про причетність двох співробітників цього антикорупційного органу до «російського впливу» та вимагає публічності звинувачень.

Нещодавно НАБУ і САП викрили генерала СБУ Іллю Вітюка на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Однак в СБУ заявили, що антикорупційні органи не змогли зібрати «переконливу доказову базу». У спецслужбі вважають оголошення підозри Вітюку «помстою» з боку НАБУ та САП.

21 липня працівники СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків щодо співробітників НАБУ. Двом детективам антикорупційного органу було оголошено звинувачення, зокрема, у «російському впливі».

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучний розголос навколо обшуків у НАБУ.