Зять Киви, якого "поховав" екснардеп, виявився живим і воює з окупантами

В ефірі телеканалу "Росія 1" Кива заявляв, що його зятя викрали 28 лютого на роботі. А потім йому нібито повідомили контррозвідники, про те, що Дениса Верещаки більше немає в живих.

Зять Іллі Киви - Денис Верещака, про загибель якого раніше повідомив екснардеп-колаборант, виявився живим і воює у лавах ЗСУ.

Телеканал PTV оприлюднив відео із живим Верещакою у формі бійця Збройних сил України, повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

Верещака є чоловіком Катерини Киви, дочки Іллі Киви. В ефірі телеканалу "Росія 1" Кива заявляв, що його зятя викрали 28 лютого на роботі. "Але мені потім повідомили контррозвідники, про те, що його більше немає в живих. І це трагедія, яка торкнулася мене особисто", - говорив Кива.

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"Кива заявив, що начебто мене спочатку викрали, потім убили якісь фашисти, нацисти, - розповів Верещака. - Це не перша маячня, яку говорить Кива з екранів, і точно не остання. Але хочу розставити всі крапки на "i": "я живий, здоровий, вступив до Збройних сил України і тепер знищуватиму разом із побратимами всіх рашистських окупантів, які прийшли в мою країну".

Зазначимо, Денис Верещака за квотою партії "ОПЗЖ" очолював у Полтаві підприємство КП "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування" з 19 серпня 2021 року до 31 березня 2022 року.

Фото: скриншот з відео

Катерина Кива, донька Іллі Киви за квотою партії "ОПЗЖ" очолювала Департамент Полтавської міськради з питань реєстрації (він же юридичний департамент) від 11 березня 2021 року до 28 березня 2022 року.

Ілля Кива був позбавлений депутатського мандату 15 березня 2022 року. З початку повномасштабного російського вторгнення є постійним гостем пропагандистських ток-шоу на російському телебаченні, де публічно підтримує знищення української державності. Водночас ще у 2014 році Кива представляв блок "Правий сектор-Схід" та був помічником лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

Нагадаємо, слідчі ДБР закінчили розслідування щодо Іллі Киви за антиукраїнські дії та 10 травня обвинувальний акт скерували до суду.

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