Зять уклав шлюб з тещею: прикордонники викрили "молодят" на пункті пропуску (фото)

Всупереч усім анекдотам зять став чоловіком своєї тещі.

Прикордонники затримали 28-річного українця, який одружився зі своєю 40-річною тещею. Жінка має інвалідність І групи.

Про це розповіли співробітники Держприкордонслужби України.

За версією "молодят", вони їхали до Варшави лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими.

Фото: Офіційний Telegram-канал Держприкордонслужби України

Ба більше, на кордоні викрили наміри пари вдруге – днем раніше реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі.

"Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися", – додали прикордонники.

Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення спрямовано до Нацполіції.

Нагадаємо, ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES. Раніше стало відомо, коли саме запрацює система і що вона змінить.

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