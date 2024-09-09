Зять уклав шлюб з тещею: прикордонники викрили "молодят" на пункті пропуску (фото)

Всупереч усім анекдотам зять став чоловіком своєї тещі.
Прикордонники затримали 28-річного українця, який одружився зі своєю 40-річною тещею. Жінка має інвалідність І групи.
Про це розповіли співробітники Держприкордонслужби України.
За версією "молодят", вони їхали до Варшави лікувати жінці зір. Свою версію відстоювали до останнього. Та аргументи прикордонників виявилися більш переконливими.
Ба більше, на кордоні викрили наміри пари вдруге – днем раніше реальна дружина самостійно перетнула кордон, а слідом за нею вирушили й родичі.
"Безуспішно. Долю випробували вдруге, вже в іншому пункті пропуску, проте очікування й тут не виправдалися", – додали прикордонники.
Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення спрямовано до Нацполіції.
Нагадаємо, ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES. Раніше стало відомо, коли саме запрацює система і що вона змінить.
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