Зятя українського політика Євгена Червоненка помітили на віллі російського олігарха у Швейцарії

Від початку 2023 року Олексій Кавилін п’ять разів виїжджав за кордон за листами ГУР Міноборони, до якого начебто має причетність його тесть.

Колишнього керівника управління Державної фіскальної служби в Київській області Олексія Кавиліна, який є зятем колишнього народного депутата та ексміністра транспорту Євгена Червоненка, журналісти помітили у швейцарській Женеві. Він, як до себе додому, заходив до маєтку відомого російського олігарха, одного із соратників Путіна, В’ячеслава Кантора.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", опублікованому на YouTube.

За інформацією журналістів, від початку цього року Олексій Кавилін п’ять разів виїжджав за кордон за листами ГУР Міноборони, до якого начебто має причетність його тесть — український політик Євген Червоненко.

Під час одного із таких виїздів за кордон, 17 липня 2023 року, йому помітили на віллі на березі Женевського озера, яка належить одному з найбагатших росіян В’ячеславу Кантору.

Свої статки цей олігарх заробив на державних ресурсах РФ, зокрема на мінеральних добривах. Від 2014 року він активно використовується російською пропагандою, з його вуст у Брюсселі, Лондоні та Празі лунали наративи Кремля. Після повномасштабного вторгнення Кантор потрапив під санкції ЄС та Британії.

На запитання журналістів щодо поїздки до Швейцарії на віллу російського олігарха Олексій Кавилін відповів, що такого не пам'ятає, а потім взагалі заперечив можливість такого візиту.

Також читайте Донька Путіна і під час війни продовжує публікувати свої статті в наукових журналах США та Швейцарії

Його тесть Євген Червоненко зазначив, що давно знайомий з Кантором, оскільки був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, який очолює цей російський олігарх. Також він згадав, що Кантор допомагав Україні під час Помаранчевої революції, зокрема, був позаштатним радником Віктора Ющенка на громадських засадах.

Червоненко відмовився казати, де перебувають його донька й зять, заявивши, що вони дорослі люди. Крім цього, він не підтвердив, що служить у розвідці, сказавши, що служить у ЗСУ.

У ГУР Міноборони на запит журналістів щодо можливої служби в цій структурі Євгена Червоненка відповіли, що не можуть надавати імена тих, хто з ними працює.

Нагадаємо, раніше журналісти помітили колишнього народного депутата Вадима Новинського, коли він здійснював богослужіння у найбільшому храмі Російської православної церкви в швейцарському місті Цюриху.

Читайте також: