Зявилось моторошне відео смертельної аварії на Волині, в якій загинула молода мама трьох дітей

Зявилось моторошне відео смертельної аварії на Волині, в якій загинула молода мама трьох дітей

В ДТП загинув і водій авто.

У Володимирі-Волинському Волинської області водій Mercedes на смерть збив 28-річну жінку, маму трьох малолітніх дітей. Момент трагічної аварії потрапив на камеру відеореєстратора автомобіля, який рухався на зустріч машини, яка потрапила у моторошне ДТП.

Ролик опублікувало видання "Волинь Post" на своїй сторінці в YouTube. Перегляд не рекомендується особам, молодшим 18 років і людям з чутливою нервовою системою.

БУГ

Нагадаємо, смертельна ДТП сталась у суботу, 16 жовтня. Водій Mercedes не впорався з керуванням, скоїв наїзд на жінку , а сам вилетів з авто і загинув на місці. Постраждалу жінку намагались врятувати медики, втім, вона померла у лікарні . У неї залишилось троє дітей: сини віком 10 та 7 років і донька, якій не виповнилося і року.

У автомобілі також був 13-річний пасажир, за даними місцевих ЗМІ, син кермувальника. Відомо, що він отримав лише тілесні ушкодження.

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