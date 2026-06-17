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«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд між Дніпром та Харковом.

Про це інформує пресслужба «УЗ».

Доїхати з Дніпра до Харкова та зворотно можна новим регіональним рейсом №854/853 Дніпро — Харків — Дніпро. Займе лише чотири години з Дніпра до Харкова.

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Коли і який графік руху

Запускають рейс від 19 червня.

Поїзд №854 відправлятиметься з Дніпра о 08:17 та прибуватиме до Харкова о 12:29. Зворотно поїзд №853 вирушатиме з Харкова того ж дня о 15:30, прибуття до Дніпра о 19:41.

Поїзд робитиме такі зупинки: Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків.

Квитки на поїзди №854 Дніпро — Харків та №853 Харків — Дніпро вже доступні для продажу. Їх можна купити у застосунку УЗ у розділі «Дальні».

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Нові рейси на поїзд від «УЗ”- останні новини

На тлі високого попиту «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси до Карпат та Закарпаття. Щоб додати нові рейси, в «УЗ» перерозподілили вагони та пришвидшили ремонт рухомого складу.

Окрім того, «Укрзалізниця» розширює сполучення з Одесою. Від 27 червня розпочне курсування новий щоденний «Інтерсіті» №765/766 Київ — Одеса, а від 28 червня — швидкісний поїзд «Інтерсіті» №753/754 Дніпро — Одеса.

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