З’їв цукерки без дозволу: на Полтавщині батько ледь не вбив власного 10-річного сина

На Полтавщині батько ледь не вбив власного 10-річного сина / © Прокуратура Полтавської області

Мешканцю Кременчуцького району, що на Полтавщині, офіційно оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень власному сину. За версією слідства, батько побив дитину за те, що той без дозволу взяв солодощі.

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За інформацією прокуратури, інцидент стався ввечері 2 березня 2026 року. Як встановило досудове розслідування, чоловік завдав 10-річному хлопчику численні удари руками та ногами по голові та тулубу. Дитина знепритомніла, після чого батько викликав «швидку». Медики, оцінивши стан хлопчика, негайно звернулися до поліції.

За словами керівниці Глобинської окружної прокуратури Юлії Ребрик, причиною агресії стали з’їдені дитиною цукерки.

«Але така поведінка в жодному разі не повинна бути підставою для насильства над дитиною. Усі обставини скоєння злочину встановлюватимемо під час досудового розслідування. Водночас органи опіки й піклування вже звернулися до суду з позовом про позбавлення подружжя батьківських прав», — зазначила Юлія Ребрик.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори. Хлопчик перебуває у лікарні у тяжкому стані, а підозрюваного взяли під варту.

Нагадаємо, пара з Вінницької області підозрюється у моторошному злочині. Ймовірно, чоловік та жінка закопали тіло немовляти біля сміттєзвалища після його смерті. Фігурантам загрожує в’язниця.

Раніше ми писали, що на Закарпатті сталася жахлива трагедія: від, ймовірно, виснаження померла 7-річна дитина.