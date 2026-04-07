Жила з батарейкою у стравоході: як львівські хірурги врятували 2-річну дівчинку

Батарейка у стравоході

Реклама

У Львові дитячі хірурги врятували 2-річну Софійку, у стравоході якої всю зиму застрягла літієва батарейка діаметром 2,5 см. Життю дитини нічого не загрожує.

Про це ТСН.ua повідомили у Лікарні Святого Миколая.

Що відомо про операцію

Батьки помітили проблеми з ковтанням ще восени, але медики спочатку не виявили стороннього тіла і лікували можливу інфекцію. Тим часом Софійка, деталізували медики, постійно мучилася від болю та не могла нормально харчуватися. На жаль, стан дитини дедалі погіршувався.

Реклама

Як зазначають лікарі, лише навесні, коли у дівчинки з’явилися блювання, свистяче дихання та відмова від їжі, рентген підтвердив сторонній предмет. Медики встановили, що батарейка міцно зафіксувалася в першому фізіологічному звуженні стравоходу, спричинивши набряк і ушкодження слизової.

Лікарі обережно видалили батарейку без розриву стравоходу.

«Хірурги діяли максимально обережно: батарейка була щільно зафіксована, а будь-яка маніпуляція могла призвести до перфорації стравоходу, тобто його розриву. За допомогою ларингоскопа та спеціальних інструментів лікарям вдалося безпечно видалити сторонній предмет», — розповіли у лікарні.

Наразі стан Софійки стабільний, але ризики поки не виключають. Річ у тім, що може виникнути укладнення — звуження стравоходу в місці ушкодження. Наразі Софійка змушена харчуватися лише блендерованою їжею. На неї чекає повторне обстеження через місяць для оцінки загоєння.

Реклама

Раніше у Черкасах медики врятували життя 5‑річній дитині, яка проковтнула кілька неодимових магнітів із конструктора. Це спричинило кишкову непрохідність і потребувало термінового втручання. Лікарям у обласній дитячій лікарні вдалося ендоскопічно видалити чотири магніти без розрізів, ще один просунувся далі кишківником і згодом вийшов природно. Медики попереджають, що такі магніти можуть притягуватися всередині кишечнику, стискаючи тканини й призводячи до серйозних ускладнень. Лікарі закликають батьків бути обережними з іграшками, що містять дрібні сильні магніти, оскільки проковтнуті предмети не завжди одразу викликають симптоми.