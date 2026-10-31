Жили як у пастці і чекали на порятунок: Лубінець розповів історії людей, евакуйованих з Олешків

Евакуйовані з Олешків люди розповіли жахливі історії, як вони чекали на порятунок / © скриншот з відео

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Гуманітарна місія з порятунку цивільних з окупованих Олешків на Херсонщині завершилася успішно. Люди перетнули кордон і тепер перебувають у безпеці. За словами омбудсмана, за кожною евакуйованою людиною стоїть окрема історія тривалого очікування, страху та боротьби за життя.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Кого вдалося врятувати з окупованих Олешків

Найстаршій людині, яку вдалося вивезти з міста, — 94 роки. Наймолодшій — трохи більше року. Одна з евакуйованих жінок 1 листопада святкуватиме 49-річчя — і цього разу зустріне свій день народження вже в безпеці.

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Разом із мешканцями Олешків вдалося вивезти й домашніх улюбленців. Серед врятованих тварин — собаки, коти, папуга та навіть єнот.

«Хочу розповісти кілька історій людей, заради яких ми пройшли цей складний шлях», — написав Лубінець.

Історії людей, які пережили російські атаки

Одна з родин фактично виживала у зруйнованому обстрілами будинку в Олешках. Батько через стан здоров’я не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, оскільки сходи були зруйновані. Люди опинилися в пастці, відрізані від доступу до їжі та води.

Після евакуації найстрашніше для цієї родини залишилося позаду.

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Ще одна історія — чоловіка, який народився в Олешках і пережив 16 атак російських дронів та чотири ракетні влучання у власний будинок. Один із вибухів стався приблизно за метр від стіни його оселі. Попри все пережите, він дочекався можливості залишити окуповане місто.

Як вдалося провести гуманітарну місію

За словами Лубінця, порятунку людей передували складні переговори, домовленості про режим тиші, підготовка маршрутів і доставка гуманітарної допомоги безпосередньо до Олешків. Паралельно організували виїзд цивільного населення.

Омбудсман подякував першій леді США Меланії Трамп за сприяння та особисту участь у координації гуманітарної місії. Також він відзначив підтримку президента України Володимира Зеленського, Давида Арахамії та домовленості з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

Окрему вдячність Лубінець висловив Силам оборони України за дотримання досягнутих домовленостей і забезпечення можливості провести операцію.

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За його словами, режим тиші діятиме до 1 листопада, 22:59. Омбудсман назвав його найдовшим від 2022 року, якого дотримуються обидві сторони.

Він наголосив, що досвід гуманітарної місії в Олешках не повинен залишитися поодиноким випадком. На його переконання, напрацьований механізм може стати основою для порятунку людей під час інших гуманітарних криз.

Дата публікації 15:54, 31.10.26 Кількість переглядів 3 Мешканців окупованих Олешків вдалося врятувати: найстаршій людині — 94 роки

Гуманітарна місія в Олешках — що передувало порятунку людей

Домовленості про локальний режим тиші дали змогу організувати доставлення допомоги та виїзд цивільних із міста. 30 жовтня в Олешках розпочався основний етап гуманітарної місії: до населеного пункту доправили продукти та інші необхідні речі, а для евакуації підготували автобуси.

До початку операції мешканці опинилися у вкрай складних умовах. Через блокаду та заміновані дороги місто фактично залишилося без постачання продуктів, води й газу. У репортажі ТСН журналісти розповідали, як олешківці виживали без їжі та води та наражалися на небезпеку навіть під час спроб дістати продукти.

Після виїзду з окупації на людей чекав тривалий маршрут через Росію та Білорусь, а на українському кордоні підготували намети, медичні пункти, гарячу їжу та допомогу дітям і домашнім тваринам. Ще до завершення операції ТСН повідомляв, як готували зустріч евакуйованих на кордоні та допомогу тим, хто повертався після тривалого перебування в окупації.

Дата публікації 14:26, 31.10.26 Кількість переглядів 3 Рушили! Швидкі з олешківцями вже їдуть в Україну! ТСН наживо з кордону

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