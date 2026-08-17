Зима-2026 в Україні: чи можливі "локдауни" у Києві, Одесі та Харкові

Чи будуть взимку «локдауни» в Україні / © Associated Press

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Поки десятки експертів та депутатів наввипередки попереджають, якою може бути зима в Україні, та лякають своїми прогнозами, у Центрі протидії дезінформації відреагували на нещодавні слова офіцера командування штурмових військ ЗСУ Дениса Ярославського про «двотижневий локдаун» у кількох містах України.

Чи буде взимку двотижневий локдаун у Києві, Одесі та Харкові: відповідь ЦПД

Заява про можливий двотижневий «локдаун» у Києві, Одесі та Харкові взимку 2026–2027 викликала публічну дискусію. З таким прогнозом в інтерв’ю медіа «Фабрика новин» виступив начальник підготовки за кордоном командування штурмових військ Денис Ярославський.

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Після цього на його слова відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО. За оцінкою військовослужбовця, війна з Росією перейшла у фазу стабілізації фронту, де основний акцент змістився на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі та економіці. Ярославський зауважив, що РФ не планує зупинятися.

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«Не буде перемир’я. І ця зима буде ще, у нас будуть локдауни по два тижні. У нас буде зима, сподіваюсь, тепліша, ніж та. Тут уже від природи все залежить. А те, що у нас будуть локдауни в Одесі, в Києві, в Харкові, — це 100%. Причому такі локдауни, яких не було навіть цією зимою», — пролунало в ефірі.

Військовий додав, що Україні буде важко виграти війну на виснаження, а реальний шанс на завершення конфлікту лежить у площині гарантій безпеки від ключових союзників.

На ці заяви відреагував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він закликав не піддаватися паніці та звернув увагу на некоректне використання поняття «локдаун», яке за визначенням стосується обмеження соціальних контактів під час епідемій чи надзвичайних ситуацій.

Минулої зими в Україні були блекаути та відключення світла.

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«Чергове нагнітання про „локдауни“ в Києві, Харкові та Одесі — це щось новеньке. Для початку раджу коментатору вивчити, що таке локдаун, коли йдеться про „ще жорсткіші, ніж цієї зими“. У нас не було локдаунів минулої зими. Останні були за пандемії COVID-19. Це, по-перше», — пише Коваленко.

Також він додав, що все, що озвучив коментатор, є припущеннями цієї людини, не дотичної до питань підготовки до зими.

«Кожен має право на припущення, але вони не є фактами. Довіряти потрібно лише залученим до процесів людям. Менше паніки. Ми пройшли багато зим, а от для ворога ця може стати справді особливою, якщо вони не припинять удари», — додав Коваленко.

У Києві складають списки евакуації

Нагадаємо, у кожному з 10 районів Києва ще з травня формують списки маломобільних мешканців, самотніх літніх людей, багатодітних родин та дітей з інвалідністю.

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За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, цей крок базується на аналізі минулої зими, коли через російські обстріли та відсутність опалення соцслужби виявили розбіжності в реєстрах та були змушені шукати людей у ручному режимі. Завчасний збір даних допоможе місту оперативно надати допомогу, їжу чи тимчасове альтернативне житло у разі тривалого блекауту.

Для виявлення всіх громадян, які потребують опіки, на дверях під’їздів розміщують оголошення із закликом до сусідів та родичів повідомляти про таких осіб. Особливу увагу приділяють самотнім людям, опікуни яких за договорами не виконують обов’язків, та дітям з інвалідністю, яким потрібен спеціалізований догляд і харчування. Влада закликає киян завчасно подбати про немічних рідних та внести їх до списків, щоб запобігти випадкам, коли старі люди залишаються наодинці в холодних квартирах.

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