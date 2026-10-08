Зима без світла по кілька діб: експерт розповів, де в Україні ситуація буде найгіршою

Відключення світла взимку / © ТСН

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Українцям варто готуватися до значного погіршення ситуації з електропостачанням цієї зими. У разі продовження російських ударів відключення можуть тривати по 18–22 години на добу, а в окремих регіонах — кілька діб поспіль.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі виданню «Труха. Україна».

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Що буде у Києві

За словами експерта, енергетична система Києва та області опинилася у вразливому становищі після серії російських атак на об’єкти генерації та передаванні електроенергії. Удари, зокрема, завдавалися по Київській ГЕС, ТЕЦ-5 та Трипільській ТЕС.

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Попенко зазначив, що у столиці та Київській області фактично залишилося дуже мало доступної місцевої генерації. Через це навіть наявну електроенергію від атомних станцій складно доставляти до споживачів, якщо пошкоджені об’єкти передачі та трансформаторні підстанції.

«А в Києві і в Київській області практично не залишилось працюючої генерації», — заявив він.

Експерт також звернув увагу на те, що частина енергетичної інфраструктури, за його словами, не має достатнього захисту від російських атак. Це створює ризик нових масштабних обмежень навіть у разі наявності електроенергії в інших частинах країни.

Тривожний прогноз для Київської області

Попенко вважає, що нинішні графіки обмежень електропостачання вже свідчать про серйозність проблеми. За його словами, у Київській області відключення тривалістю 8–10 годин на добу вже стали реальністю.

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Водночас він попередив, що у разі продовження масованих ударів ситуація може різко погіршитися.

«Якщо удари будуть продовжуватися, а немає жодних гарантій, що вони не продовжаться, то ми будемо сидіти без світла, як і минулої зими, по 18-20-22 години», — сказав Попенко.

Найскладнішою, за його оцінкою, може виявитися ситуація саме у Київській області. Експерт нагадав, що минулої зими в окремих населених пунктах люди залишалися без електроенергії по кілька діб.

«В деяких регіонах, наприклад, та ж Київська область, там ситуація ще складніша. Минулої зими там сиділи люди по 5-7 діб без світла, взагалі без світла, і це може реально повторитися», — попередив він.

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Найбезпечніші та найкритичніші регіони України

За словами Попенка, західні області мають більше можливостей для балансування енергосистеми завдяки імпорту електроенергії та нижчому рівню споживання порівняно з іншими регіонами.

Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від області. Зокрема, Одещину експерт назвав одним із найскладніших регіонів через відсутність достатньої власної генерації та залежність від окремих напрямків постачання.

На його думку, пошкодження ключової підстанції може призвести до тривалого знеструмлення Одеси — не на кілька годин, а на кілька діб.

Попенко також зазначив, що значні проблеми з електропостачанням уже виникають у центральних та північно-східних областях. Водночас прифронтові регіони, за його словами, перебувають у ще складнішій ситуації.

Найгірший сценарій цієї зими

Попенко вважає, що швидко виправити ситуацію лише за рахунок ремонту пошкоджених об’єктів буде складно. Він пов’язує ризики тривалих відключень не лише зі станом генерації, а й із пошкодженням систем передачі та недостатнім захистом енергетичної інфраструктури.

Експерт прогнозує, що чинні графіки відключень можуть зберігатися, а за нових масштабних атак — ставати значно жорсткішими.

«На сьогодні ми бачимо ситуацію, що графіки будуть такими, що світла не буде 20-22 години, а в деяких регіонах — і по декілька діб», — заявив Попенко.

Нагадаємо, цього року метеорологічна осінь в Україні настала на дев’ять днів пізніше за кліматичну норму. Водночас попередні прогнози щодо зими показують, що сезон може виявитися теплішим за норму. Втім, виключати періоди різкого похолодання не можна.

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