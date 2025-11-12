У Раді повідомили, коли закінчаться відключення світла в Україні

Відключення світла. / © УНІАН

В Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням. Графіки відключень світла, до яких зараз вдаються енергетики, діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону - до весни.

Про це заявив нардеп із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, агресорка Росія планує й надалі вибивати українську енергетику. Зараз чи не щодня росіяни атакують енергооб’єкти, є влучання. Укриття швидко побудувати неможливо та генерації більше не стає, констатує Нагорняк.

"Тому графіки відключення будуть з нами до кінця опалювального сезону. Ми повинні економно споживати як газ, так і тепло, і електричну енергію", - наголосив парламентарій.

Депутат каже, що планові обмеження електропостачання залишаються вимушеним заходом зі стабілізації енергомережі. Застосування графіків дає змогу збалансувати споживання й уникнути ризику аварій, які можуть статися в разі перевантаження системи.

Нагорняк також пояснив, що відключення світла можуть відрізнятися залежно від регіону та рівня пошкоджень енергооб'єктів. У деяких областях через російські "прильоти” на підстанції і лінії електропередавання відновлювальні роботи тривають безперервно.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні майже всі ТЕС пошкоджені через російські атаки. З його слів, саме тому Україна навряд може розраховувати на теплоелектростанції. Крім того, каже експерт, фізично захисти їх усі неможливо через великі масштаби об’єктів.

Тим часом у Міненерго наголошують, що енергосистема працює з дефіцитом, а через атаки балістикою «ситуація може погіршуватися». Ситуація продовжує бути складною, але базовий сценарій, каже очільниця відомства Світлана Гринчук, будуть зменшувати графіки, “але ситуація може змінюватися з кожною наступною атакою”.