Зима дає фінальний бій: якою буде погода 27 лютого
Календарна зима добігає кінця, проте морози ще не відступають.
На Україну насувається антициклон Heiko, який принесе суху та подекуди сонячну погоду. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто чекати на опади та де температура впаде до -6 градусів.
Про це вона написала в Мережі.
У п’ятницю, 27 лютого, прибережні райони Європи опиняться під впливом активного циклону Chiara, центр якого розташується далеко над Скандинавією. Через це там прогнозують опади та сильний вітер.
Натомість більша частина континенту, зокрема й Україна, перебуватиме в зоні дії антициклону Heiko, що принесе суху, місцями навіть сонячну погоду.
Погода в Україні
В Україні 27 лютого переважатиме сухе повітря. Температура залишатиметься доволі низькою: вночі очікується від -1 до -6 градусів, удень — від -2 до +4. На півдні та заході буде тепліше — +2…+6 градусів.
Погода у Києві
У Києві опади малоймовірні: вночі до -4 градусів, удень — близько нуля.
До початку календарної весни залишилися лічені дні, однак погода поки що лишатиметься стриманою — із невеликими «мінусами» вночі та слабкими «плюсами» або близько нуля вдень.
«Кому дуже захочеться справжнього тепла, можна в суботу мотнутися в Польщу — там 28-го лютого очікується +10+18 градусів!» — резюмувала Діденко.
Погода у березні
До слова, у березні 2026 року в Україні температура та опади здебільшого відповідатимуть нормі. За даними Укргідрометцентру, середня температура становитиме +1…+7 градусів. Водночас на заході, в Одеській, Житомирській та Вінницькій областях буде на 1,5 — 2,5 тепліше за норму. Очікується 30 — 53 мм опадів (у горах до 98 мм), що є типовим показником для цього періоду.