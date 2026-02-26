Зима дає фінальний бій: якою буде погода 27 лютого

Прогноз погоди / © ТСН

На Україну насувається антициклон Heiko, який принесе суху та подекуди сонячну погоду. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи варто чекати на опади та де температура впаде до -6 градусів.

Про це вона написала в Мережі.

У п’ятницю, 27 лютого, прибережні райони Європи опиняться під впливом активного циклону Chiara, центр якого розташується далеко над Скандинавією. Через це там прогнозують опади та сильний вітер.

Натомість більша частина континенту, зокрема й Україна, перебуватиме в зоні дії антициклону Heiko, що принесе суху, місцями навіть сонячну погоду.

Погода в Україні

В Україні 27 лютого переважатиме сухе повітря. Температура залишатиметься доволі низькою: вночі очікується від -1 до -6 градусів, удень — від -2 до +4. На півдні та заході буде тепліше — +2…+6 градусів.

Погода у Києві

У Києві опади малоймовірні: вночі до -4 градусів, удень — близько нуля.

До початку календарної весни залишилися лічені дні, однак погода поки що лишатиметься стриманою — із невеликими «мінусами» вночі та слабкими «плюсами» або близько нуля вдень.

«Кому дуже захочеться справжнього тепла, можна в суботу мотнутися в Польщу — там 28-го лютого очікується +10+18 градусів!» — резюмувала Діденко.

Погода у березні

До слова, у березні 2026 року в Україні температура та опади здебільшого відповідатимуть нормі. За даними Укргідрометцентру, середня температура становитиме +1…+7 градусів. Водночас на заході, в Одеській, Житомирській та Вінницькій областях буде на 1,5 — 2,5 тепліше за норму. Очікується 30 — 53 мм опадів (у горах до 98 мм), що є типовим показником для цього періоду.