Зима як зброя: чому Путін посилив удари перед переговорами

Масований обстріл України / © ДСНС

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати зиму як зброю масового ураження проти цивільного населення України. Попри дипломатичні маневри та заклики нової адміністрації США, Кремль лише посилює тиск на українську енергосистему.

Про це у своїй колонці пише автор Саймон Шустер для The Atlantic.

За даними журналіста, останні тижні стали критичними для української інфраструктури. Російські ракети та дрони завдали нищівних ударів по системах опалення та електромережах, поставивши життєзабезпечення багатьох міст на межу колапсу.

Особливо цинічною виглядає поведінка Кремля на міжнародній арені. Шустер зазначає, що Дональд Трамп закликав Москву призупинити атаки хоча б на тиждень.

«Путін, здавалося б, спершу на них погодився. Але потім розпочав одну з найжорстокіших атак на енергетичну мережу України з початку війни», — йдеться у матеріалі.

Автор підкреслює, що з наближенням чотирирічної позначки повномасштабного вторгнення (лютий 2026 року) стратегія РФ остаточно трансформувалася у відвертий тероризм. Мета очевидна – «заморозити українців у стані безнадії».

The Atlantic описує сюрреалістичну картину українського сьогодення. Поки дипломати готують складні переговори, а енергетики лагодять мережі, прості люди намагаються жити далі.

У вихідні, коли президент Володимир Зеленський проводив наради з перемовниками, сотні киян вийшли на замерзле Київське водосховище. Люди влаштували вечірку, каталися на ковзанах та навіть організували автоперегони на льоду.

«Люди дійсно на межі. Деякі спрямовують свій гнів на росіян за те, що вони це роблять. Деякі звинувачують нашу владу в тому, що вона не захищає нас», — цитує видання Яну Маркову, директорку однієї зі столичних шкіл.

Кривава ціна «дипломатії»

Шустер згадує трагедію у Дніпропетровській області, де російський дрон атакував цивільний автобус компанії ДТЕК. Загинуло щонайменше 12 гірників, які поверталися додому після важкої зміни.

Цей злочин стався саме напередодні важливого раунду переговорів, який заплановано на 4 лютого.

У матеріалі зазначається, що у переговорному процесі беруть участь довірені особи Дональда Трампа: його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер. Раніше вони вже зустрічалися з представником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Хоча росіяни на словах висловлюють «вдячність Трампу», їхні дії свідчать про інше.

«Ця вдячність не мала великого значення порівняно з бажанням Путіна продовжити страждання українців. Він розглядає найхолодніші дні зими як інструменти війни і буде використовувати їх незалежно від того, про що може просити Трамп», — резюмує Шустер.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі заявили про намір і надалі продовжувати війну проти України, яку в РФ називають «спеціальною військовою операцією». За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, бойові дії триватимуть доти, доки, як стверджують у Москві, «відповідні рішення не будуть ухвалені Києвом».

Водночас у Кремлі традиційно декларують нібито «відкритість» до мирного врегулювання, перекладаючи відповідальність за продовження війни на українську сторону. Пєсков також заявив, що позиція Росії, за його словами, є «добре зрозумілою» як українським, так і американським переговорникам.

Коментуючи масовані удари по енергетичній інфраструктурі України, представник Кремля вкотре повторив тезу про те, що російські війська нібито атакують лише об’єкти, пов’язані з військовим комплексом. Водночас у Москві утримуються від будь-яких публічних коментарів щодо перебігу переговорів, які відбуваються в Абу-Дабі.