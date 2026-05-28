Зима може стати серйозним випробуванням: які міста ризикують залишитися без тепла та світла

Масштабні російські обстріли енергетичної інфраструктури роблять великі міста головними мішенями. Найвразливішими залишаються Київ, Одеса, Дніпро та Харків. Ці мегаполіси найбільше залежать від централізованих ТЕЦ та протяжних мереж, тому удари по них викликають каскадні відключення електрики, централізованого опалення та води.

Про це заявив у ефірі Ранок.LIVE нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк.

«Сьогодні в нас немає зайвих коштів для того, аби будувати по всій країні залізобетонні саркофаги для всіх трансформаторів, або будувати розподілені генерації по всій території України. Дійсно, таких грошей немає», — сказав він.

На думку нардепа, найближчої зими ворог зосередить свої атаки на найбільших містах, щоб спричинити максимальні проблеми з теплом та світлом. Натомість західні області перебувають у зоні меншого ризику.

В цілому, на думку нардепа, наступна зима, найімовірніше, буде непростою, і те, наскільки країна зможе пройти цей період, залежатиме від того, наскільки правильно держава розставить пріоритети у захисті та відновленні енергетики.

Нагадаємо, у Києві планують запустити «теплові швидкі» — мобільні котельні для аварійного відновлення тепла під час атак. Якщо всі елементи запрацюють, місто зможе проходити опалювальний сезон навіть за умов серйозних пошкоджень енергетики — за принципом: світла може не бути, але тепло залишиться.

Попри масштабні плани уряду з відновлення енергосистеми, експерти попереджають про критичну нестачу кадрів та загрозу «комунальної вирви» для столиці вже наступної зими.

