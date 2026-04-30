“Зима" накриє Україну ще однією хвилею: вдарить до -5, синоптики попередили про небезпеку

Синоптики дали прогноз погоди на 1 травня в Україні / © Getty Images

Початок травня в Україні буде прохолодним та дощовитим, водночас синоптики попереджають про сильні нічні заморозки до -5 у більшості областях країни. Детальніше про погоду в країні 1 травня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у перший день травня погоду визначатиме антициклон Winfried, який зумовить суху та дуже теплу погоду на значній частині території Європи.

«По північному, західним та східним локаціям континенту гулятимуть атмосферні фронти, які підкидатимуть дощі, десь іще з грозами. В Україні початок травня, перше число, вийде перехідним днем від холоду до такого довгоочікуваного тепла», — зазначає синоптикиня.

Вночі 1 травня буде ще холодно — очікується від +1 до +4 градусів тепла. Денна температура повітря коливатиметься в межах від +8 до +11 градусів тепла, на півдні та на північному заході повітря прогріється до +13 градусів.

Дощі пройдуть місцями на півночі, у центрі та на сході України. На заході та півдні — без істотних опадів. Водночас Діденко прогнозує, що цими вихідними (2-3 травня) максимальна температура в Україні становитиме +12…+16 градусів тепла, а на заході повітря прогріється до +18…+22 градусів тепла.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у п’ятницю, 1 травня, вночі невеликі дощі пройдуть на заході України, а вдень поширяться на північні, східні та центральні регіони. Вночі очікується від +2 до +7 градусів тепла, можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів нижче нуля, а вдень повітря прогріється до +16 градусів тепла.

У суботу, 2 травня, майже всюди встановиться суха погода, лише на сході та у Приазов’ї ймовірні незначні опади. Нічна температура становитиме від +2 до +7 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +17 градусів вище нуля. На північному сході буде прохолодніше — близько +10 тепла.

У неділю, 3 травня, антициклон забезпечить малохмарне небо без опадів по всій країні, за винятком Криму та Приазов’я. Вночі все ще можливі заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів орозу при загальній температурі +2…+7 градусів тепла. Вдень суттєво потеплішає до +15…+20 градусів вище нуля, а на крайньому заході стовпчики термометрів показуватимуть до +22 градусів тепла.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 1 травня погоду в країні визначатиме гребінь високого тиску антициклону, центр якого розташований над Німеччиною. Протягом дня лише у Криму та в окремих районах Лівобережжя ймовірні незначні дощі.

«Над нами все ще зберігається холодна повітряна маса і завдяки нічним проясненням приземний шар повітря інтенсивно охолоджуватиметься, тож синоптики попереджають про те, що у більшості областей у повітрі очікуються заморозки в межах 0 мінус 3 градуси, на півдні країни заморозки будуть лише на поверхні ґрунту, денні максимуми перебуватимуть в прохолодному діапазоні як для цієї пори від 8 до 13 градусів тепла», — повідомляють у в Українському гідрометцентрі.

Прогноз погоди в Україні 1 травня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про небезпеку 1 травня

Метеорологи попереджають про сильні заморозки у більшості областей України вночі 1 та 2 травня. Очікується до -3 градусів морозу в повітрі та на поверхні ґрунту.

В більшості регіонів оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий, а у деяких — перший, жовтий.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні вночі 1-2 травня / © Укргідрометцентр

Також фахівці попереджають про небезпечні гідрологічні явища в період з 30 квітня по 4 травня. На Десні, на ділянці нижче Розльот, продовжуватиметься формування максимумів весняного водопілля з незначним щодобовим підйомом води на 1–2 см.

Водночас поблизу Новгород-Сіверського затоплення заплави поступово зменшуватиметься. Попри це, у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини все ще спостерігатимуться проблеми з транспортним сполученням через розлив річки. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 1 травня синоптики прогнозують похмуру погоду без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

По області вночі очікуються заморозки до -3 градусів морозу, температура повітря вдень прогріється до +8…+13 градусів тепла.

У Києві вночі очікується від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -2; вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львові зафіксували новий температурний рекорд: 30 квітня стовпчики термометрів опустилися до -2,6 градуса, що значно нижче попереднього мінімуму 1962 року.

Першого травня ситуація залишиться непростою через вплив поля високого тиску. Попри сонячні прояснення та відсутність істотних опадів, у місті та області вночі синоптики прогнозують сильні заморозки: від -1 до -5 градусів нижче нуля.

Вдень повітря прогріється до +11…+16 вище нуля. Атмосферний тиск почне поступово падати, а вологість повітря зменшиться. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 1 травня буде хмарна погода із проясненнями. Синоптики істотних опадів не прогнозують. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме від +1 до +6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності: вночі 1 травня по Одеській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про заморозки на Одещині 1 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Харкові

На Харківщині 1 травня буде хмарно із короткочасними проясненнями. Вночі без істотних опадів, проте вдень пройдуть невеликі дощі, місцями із грозами.

Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до -3, вдень повітря прогріється до +8…+13 градусі тепла.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів, вдень можливі невеликі дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0 до -2, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки у повітрі (до -2.-3 градусів нижче нуля). В області оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Попередження про заморозки вночі на Харківщині вночі 1 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

Першого травня у Дніпрі та по всій Дніпропетровській області очікується хмарна погода. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень у місті та в окремих районах області можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці 1 травня очікуються сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів морозу, що відповідає помаранчевому рівню небезпеки. У самому Дніпрі нічні заморозки сягатимуть позначки -2 градуси нижче нуля.

Синоптики попереджають про заморозки на Дніпропетровщині вночі та вранці 1 травня / © Укргідрометцентр

Денна температура в регіоні коливатиметься в межах від +9 до +14 градусів тепла, а в обласному центрі стовпчики термометрів покажуть від +10 до +12 градусів тепла.

Нагадаємо, 30 квітня в кількох областях України випав сніг. За інформацією з пабліків та від очевидців відомо, снігопади були у Києві та Київській області, а також у Полтавській області.

