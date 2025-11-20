ТСН у соціальних мережах

58
1 хв

Зима підбирається все ближче: якою буде погода 21 листопада

За прогнозом синоптиків, у п’ятницю погодні умови не потішать українців. Частину регіонів накриють мокрий сніг та дощ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України йде похолодання

До України йде похолодання / © unsplash.com

У п’ятницю, 21 листопада, в Україні у низці областей очікуються мокрий сніг, дощ та похолодання.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У західних областях мінлива хмарність, помірний дощ, місцями хмарно, дощ, мокрий сніг. Середня нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +2 +6 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, помірний дощ. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +4 +11 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, помірний дощ. Нічна температура повітря +5 +3 градуси, денна +9 +13 градусів.

У південних областях мінлива хмарність, помірний дощ, місцями без опадів. Нічна температура повітря +9 +7 градусів, денна +16 +18 градусів.

У східних областях мінлива хмарність, помірний, місцями незначний дощ, подекуди без опадів. Нічна температура повітря +9 +5 градусів, денна +14 +18 градусів.

Раніше синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив.

