Зима показує характер: прогноз погоди в Україні на 15 грудня

Погода в Україні / © ТСН

В понеділок, 15 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів очікується невеликий мокрий сніг, удень місцями з дощем. На заході та південному заході країни істотних опадів не прогнозують.

Про це повідомляє український гідрометеорологічний центр.

У західних, північних і центральних областях вночі та вранці подекуди можливі тумани. Вітер західний і північно-західний, швидкістю 5–10 м/с.

Уночі температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 морозу. Вдень очікується 0–5 градусів тепла. На сході та північному сході вночі прогнозують 3–8 градусів морозу, вдень — близько нуля.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у північних, центральних, східних областях, а також у Херсонській та Запорізькій. Оголошено перший рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. Водіям радять бути особливо уважними та дотримуватися безпечної швидкості.

Нагадаємо, взимку людям часто загрожує переохолодження, ризик якого цього року зріс через регулярні атаки ворога на цивільну інфраструктуру. Унаслідок обстрілів багато українців надовго залишаються без опалення у власних домівках.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла знижується нижче норми 36,6 °C і досягає небезпечних для життя показників. Найчастіше це стається через тривалий вплив холоду, а особливо вразливими є зневоднені та фізично виснажені люди, наголошують у ДСНС.

Симптоми переохолодження зазвичай розвиваються поступово. Серед них — озноб, зниження фізичної активності, порушення мовлення, поверхневе дихання, слабкий пульс, втрата координації, сонливість, сплутаність свідомості, непритомність, а також холодна шкіра з синюшним або яскраво-червоним відтінком.

Рятувальники радять для профілактики переохолодження вживати достатню кількість теплої рідини та вдягатися багатошарово: білизну й термобілизну, утеплювальний середній шар і теплий верхній одяг із головним убором, шарфом та рукавичками.