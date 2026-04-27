Зима повернулася: де в Україні вдарив 10-градусний мороз

На горі Піп Іван вдарили морози / © ДСНС

Протягом останніх днів Україну накрила негода. У містах повідомляють про зірвані дахи, падіння дерев та навіть загиблих унаслідок буревію. На горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг та вдарив мороз -10 градусів.

Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

На сторінці гірських рятувальників Прикарпаття щодня публікують звіт про погоду на горі Піп Іван Чорногірський. Сьогодні, 27 квітня, там повідомили про морози -10 градусів.

«Станом на 08:00, 27.04.2026, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний, 5 м/с, температура повітря -10 °C», — пишуть рятувальники.

До слова, на горі й досі лежить сніг.

Нагадаємо, гора Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Негода в Україні: останні новини

У неділю, 26 квітня, Україну накрила сильна негода. У деяких містах вона спричинила відключення світла та обрив ліній електропередач. Відомо навіть про смерч у Львівській області.

Буревій зривав дахи та валив дерева. Місцями пройшли сильний град та сніг. Знеструмлення відбулися на Київщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Ліквідовують наслідки буревію також у Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях, де негода пошкодила дахи будівель та обірвала лінії електропередач.

27 квітня в Україні також буде сильний вітер. Синоптики оголосили І рівень небезпеки по всій Україні, крім західних областей.