ТСН у соціальних мережах

Зима повернулася: де в Україні вдарив 10-градусний мороз

Поки міста потерпають від буревіїв, у Карпатах вдарили сильні морози. На горі Піп Іван температура опустилася до -10 градусів.

Анастасія Грубрина
На горі Піп Іван вдарили морози

На горі Піп Іван вдарили морози / © ДСНС

Протягом останніх днів Україну накрила негода. У містах повідомляють про зірвані дахи, падіння дерев та навіть загиблих унаслідок буревію. На горі Піп Іван Чорногірський лежить сніг та вдарив мороз -10 градусів.

Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття.

На горі Піп Іван вдарили сильні морози

На сторінці гірських рятувальників Прикарпаття щодня публікують звіт про погоду на горі Піп Іван Чорногірський. Сьогодні, 27 квітня, там повідомили про морози -10 градусів.

«Станом на 08:00, 27.04.2026, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний, 5 м/с, температура повітря -10 °C», — пишуть рятувальники.

До слова, на горі й досі лежить сніг.

Нагадаємо, гора Піп Іван Чорногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Негода в Україні: останні новини

У неділю, 26 квітня, Україну накрила сильна негода. У деяких містах вона спричинила відключення світла та обрив ліній електропередач. Відомо навіть про смерч у Львівській області.

Буревій зривав дахи та валив дерева. Місцями пройшли сильний град та сніг. Знеструмлення відбулися на Київщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Ліквідовують наслідки буревію також у Миколаївській, Харківській та Запорізькій областях, де негода пошкодила дахи будівель та обірвала лінії електропередач.

27 квітня в Україні також буде сильний вітер. Синоптики оголосили І рівень небезпеки по всій Україні, крім західних областей.

