Зима повернулася до України за день до травня: які регіони засипає снігом (відео)

30 квітня в Україні йде сніг / © Associated Press

30 квітня Україну знову накриває снігом. За інформацією з пабліків та від очевидців відомо, що сніжить у Києві та Київській області, а також у Полтавській області. У Хмельницькому фіксують температурний рекорд. А на Львівщині будуть сильні заморозки вночі.

Розповідаємо все, що відомо про погоду 30 квітня в Україні.

У Києві 30 квітня іде сніг

За день до травня кияни знову бачать сніг — лишився всього місяць до літа, а в Києві знову вхурделило. Про це повідомляють кияни у пабліках.

Дата публікації 12:45, 30.04.26 Кількість переглядів 12 Квітневий сюрприз для киян

Дата публікації 12:45, 30.04.26 Кількість переглядів 17 У Києві 30 квітня йде сніг

Фото: користувачі соцмереж

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що холодна погода в Україні з дощами та снігом продовжиться до середини поточного тижня.

Попри те, що сьогодні у Києві вдень прогнозують +7 +10 градусів, сніг продовжує випадати й відразу танути.

На ніч у Києві прогнозують +4 +5 градусів тепла.

Сніг у Київській області сьогодні

На Київщині також сипле сніг. Зокрема, користувачі помітили сніг у Малютянці та інших селищах області.

Про сніг на Київщині повідомляє і журналістка ТСН Аліна Онопа.

Дата публікації 12:54, 30.04.26 Кількість переглядів 8 Справжня зима посеред весни: Київщину засипає снігом

Сніг у Полтавській області 30 квітня

Місцеві жителі повідомляють про сніг на Полтавщині. Сьогодні синоптики прогнозують у Полтаві та області +9 градусів тепла. Небо у Полтаві затягнулося хмарами — вони протримаються до кінця дня.

Дрібний дощ закінчиться ближче до вечора.

У Хмельницькому зафіксували температурний рекорд

У Хмельницькому 30 квітня фіксують температурний рекорд — уночі 30 квітня мінімальна температура повітря опустилася до -1,7°С.

Попередній рекорд фіксували у 1981 році, тоді температура повітря 30 квітня опустилася до -1,1°С.

На сьогодні у Хмельницькому прогнозують +7° +9° градусів тепла з хмарами. Опадів не прогнозується. У ніч на 1 травня синоптики обіцяють плюсову температуру — +1° +3°.

Заморозки на Львівщині 30 квітня

У Львові температура повітря побила 64-річний рекорд. На Львівщині фіксують сильні заморозки — до -8 градусів уночі.

У ніч на 30 квітня мінімальна температура повітря у місті становила -2,6 °C. Про це пише пресслужба Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Попереднє мінімальне значення для цього дня було у 1962 році. Тоді стовпчики термометрів зафіксували −1,3 °C. Рекордні мінімуми у Львові та області фіксують кілька днів поспіль.

Такі температури майже не лишають шансів на порятунок урожаїв плодів без спеціального обладнання.

Погода в Україні: останні новини

На початку травня в Україні очікується спокійна погода без пилових бур і значних туманів. Однак у частині регіонів можливі заморозки. Найближчим часом атмосферний тиск підвищиться, тому крім заморозків небезпечних явищ чекати не варто.

З початку травня в Україні очікують на поступове потепління. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли температури зростуть до 20 градусів тепла. За її словами, вже в ніч на 1 травня заморозки у повітрі не прогнозуються — вони залишаться лише на поверхні ґрунту. Поступово почне теплішати.

Тенденція до підвищення температури збережеться 2–3 травня. З третього травня заморозки можуть припинитися.

