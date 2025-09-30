- Дата публікації
Зима в Україні буде рекордно холодною: науковці вразили прогнозом
Цьогорічна зима буде контрастною - від тепла до сильного холоду.
Прийдешня зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозують сильні морози та багато снігу.
Про це свідчать дані MkWeather.
Фахівці наголошують, що зима 2025-2026 обіцяє стати однією з найнепередбачуваніших за останні роки - від штормового та вологого початку грудня до значних лютневих холодів. Європі слід готуватися до нестабільного та сильного зимового сезону
Зазначається, що на Європу чекає двофазний сезон. Грудень - з вологою та штормовою погодою у західній частині, та лютий - з рекордними морозами та сильними сніговими бурями в центральних і східних регіонах. Загалом кінець зими може відзначитися тривалим похолоданням від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.
Фахівці пояснюють, що сніговий покрив у Сибіру є ключовим передвісником зимового клімату Європи.
“Протягом зими 2025/2026 років у Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище середнього. Це свідчить про те, що східний потік до Європи буде сильнішим, ніж зазвичай. Це посилює ризик тривалих холодних хвиль у Центральній та Східній Європі, особливо протягом січня та лютого”, - йдеться у звіті.
Цілком ймовірним є те, що Італія, Греція та Балкани можуть зіткнутися з небезпечними зимовими штормами, що характеризуються зливовими дощами, сильним снігопадом у горах і навіть сильними повенями.
Прогноз для України
Україна розташована у Східній Європі. MkWeather наголошує, що це найхолодніший регіон континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими. Можливе утримання стійкого снігового покриву та мінусових температур.
За прогнозом, початок зими буде відносно м’яким із періодичними опадами. Січень - перехідний місяць, коли прийде похолодання. Січень та лютий можуть принести сильні арктичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив;
Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.
Нагадаємо, синоптики шокували зміною клімату в Україні: зима, як весна, весна — як зима. Перепади температури за добу до 25 градусів, як норма, - все це через глобальне потепління. Зазначається, що в Україні темпи підвищення температури майже втричі перевищують зростання середньої глобальної температури за рік.