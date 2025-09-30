ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
2 хв

Зима в Україні буде рекордно холодною: науковці вразили прогнозом

Цьогорічна зима буде контрастною - від тепла до сильного холоду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зима.

Зима. / © Unsplash

Прийдешня зима в Україні буде рекордно холодною. Зокрема, прогнозують сильні морози та багато снігу.

Про це свідчать дані MkWeather.

Фахівці наголошують, що зима 2025-2026 обіцяє стати однією з найнепередбачуваніших за останні роки - від штормового та вологого початку грудня до значних лютневих холодів. Європі слід готуватися до нестабільного та сильного зимового сезону

Зазначається, що на Європу чекає двофазний сезон. Грудень - з вологою та штормовою погодою у західній частині, та лютий - з рекордними морозами та сильними сніговими бурями в центральних і східних регіонах. Загалом кінець зими може відзначитися тривалим похолоданням від Скандинавії до Балкан і Центральної Європи.

Фахівці пояснюють, що сніговий покрив у Сибіру є ключовим передвісником зимового клімату Європи.

“Протягом зими 2025/2026 років у Сибіру вже спостерігався сніговий покрив вище середнього. Це свідчить про те, що східний потік до Європи буде сильнішим, ніж зазвичай. Це посилює ризик тривалих холодних хвиль у Центральній та Східній Європі, особливо протягом січня та лютого”, - йдеться у звіті.

Цілком ймовірним є те, що Італія, Греція та Балкани можуть зіткнутися з небезпечними зимовими штормами, що характеризуються зливовими дощами, сильним снігопадом у горах і навіть сильними повенями.

Прогноз на зиму 2025/2026 для Європи. Фото: hmkweather.

Прогноз на зиму 2025/2026 для Європи. Фото: hmkweather.

Прогноз для України

Україна розташована у Східній Європі. MkWeather наголошує, що це найхолодніший регіон континенту з потенціалом для рекордних арктичних спалахів наприкінці зими. Можливе утримання стійкого снігового покриву та мінусових температур.

За прогнозом, початок зими буде відносно м’яким із періодичними опадами. Січень - перехідний місяць, коли прийде похолодання. Січень та лютий можуть принести сильні арктичні морози, снігопади та стійкий сніговий покрив;

Особливо холодно у другій половині зими може бути у східних та центральних областях України.

Нагадаємо, синоптики шокували зміною клімату в Україні: зима, як весна, весна — як зима. Перепади температури за добу до 25 градусів, як норма, - все це через глобальне потепління. Зазначається, що в Україні темпи підвищення температури майже втричі перевищують зростання середньої глобальної температури за рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie