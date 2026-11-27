Собака. / © Associated Press

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Вже найближчими днями, вихідними 28-29 листопада, Україну накриє арктичний холод через потужний скандинавський антициклон. Зокрема, вночі на заході місцями температура опуститься до -16° морозу. Вдень також утримуватиметься мороз.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у своєму прогнозі.

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Прогноз погоди в Україні на 28 листопада

У західних регіонах вночі, а місцями і вдень сніжитиме. На дорогах — ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -3°-8°, а вдень -4°…+1°. На Закарпатті показники будуть трохи вищі: вночі — до 3° тепла, а вдень — 0°+5°.

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У північних областях опадів не передбачають. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4°-9°, вдень від 0° -5°.

У центрі протягом доби опадів не очікується. Вночі стовпчики термометрів покажуть -2°-7°, а в денні години -2°+3°.

На півдні прогнозується контрастна погода. На півдні Одещини очікуються дощі і мокрий сніг, а на решті території регіону буде сухо. Вранці і вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с. Вночі температура становитиме від -1° до +4°, а вдень коливатиметься в межах 0°+5°.

У східних регіонах очікується суха погода. Температура повітря вночі буде до 8° морозу, а вдень — від 0° до -5°.

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Прогноз погоди в Україні на 29 листопада

У західних областях у неділю буде без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -5°-10°С. Водночас на Прикарпатті та Буковині мороз посилиться до -11°-16°. Вдень у регіонах очікується від -2°-7°. На Закарпатті буде близько 0°.

На півночі — без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть -6°-11°, а в денні години -1°-6°.

У центральній частині буде сухо. Вночі прогнозують до 8° морозу, а вдень коливатиметься в межах 0°-5°.

У південних областях переважатиме вітряна, але суха погода. Пориви місцями можуть сягати 15–20 м/с. Температура повітря вночі буде в межах -1°-6°, а вдень -2+3°.

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На сході збережеться холодна та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме -6°-11°, вдень — від -1° до -6°.

Негода в Україні — що відомо

Синоптики попереджали, що Україну накриють сильні снігопади 27-28 листопада. Негода накрила одразу чотири області: Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську і Чернівецьку.

Низку міст та областей України вже у п’ятницю накрив інтенсивний снігопад, що спровокував затори на дорогах. Снігом засипало не лише регіони на заході, а ще й Вінницю, Кривий Ріг та Запорізьку область.

Дата публікації 10:19, 27.11.26 Кількість переглядів 22 Снігопад накрив Україну 27 листопада: відео з різних регіонів

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